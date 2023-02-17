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Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

В палатке на озере в Омской области нашли трупы трех рыбаков

17 февраля 2023, 04:03
Фото: Город55
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Трагедия произошла в Крутинском районе недалеко от деревни Березово.

В Крутинском районе Омской области силовики разбираются во всех обстоятельствах смерти трех мужчин, тела которых нашли в палатке на озере Салтаим.

«В четверг, 16 февраля, около 22:04 в палатке на льду озера в полуторакилометрах от деревни Березово были обнаружены трупы трех мужчин, - 35, 43 и 60 лет», – рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Погибшими оказались жители рабочего поселка Павлоградка, которые приехали на озеро на рыбалку.

Никаких следов насилия на телах умерших эксперты не обнаружили. Предварительно, рыбаки скончались от отравления угарным газом.

В региональном Следкоме Городу55 подтвердили факт этого происшествия и сообщили, что проводится проверка.

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