В палатке на озере в Омской области нашли трупы трех рыбаков

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
В Крутинском районе Омской области силовики разбираются во всех обстоятельствах смерти трех мужчин, тела которых нашли в палатке на озере Салтаим.
«В четверг, 16 февраля, около 22:04 в палатке на льду озера в полуторакилометрах от деревни Березово были обнаружены трупы трех мужчин, - 35, 43 и 60 лет», – рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Погибшими оказались жители рабочего поселка Павлоградка, которые приехали на озеро на рыбалку.
Никаких следов насилия на телах умерших эксперты не обнаружили. Предварительно, рыбаки скончались от отравления угарным газом.
В региональном Следкоме Городу55 подтвердили факт этого происшествия и сообщили, что проводится проверка.