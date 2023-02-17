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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

В Омскую область уже на ближайших выходных придет тепло

17 февраля 2023, 13:58
Фото: Город55
С 18 февраля начнутся изменения в погоде.

С начала недели в Омской области температура воздуха ночью понижалась до -31 градуса, а днем до -18 градусов. Синоптики «Обь-Иртышское УГМС» сообщают, что в предстоящие выходные в погоде начнутся изменения.

В субботу, 18 февраля ожидается выпадение снега и усиление ветра. Температура воздуха ночью составит от -17 до -22 градусов (при прояснении до -28), а днем от -9 до -14 градусов.

Отметим, что в последующие дни в Омске будет преобладать облачная и снежная погода. Постепенно температура в регионе продолжит повышаться.

В понедельник, 20 февраля, температура воздуха днем составит от -5 до -10 градусов.

Дождались. На выходных в Омске потеплеет до -9 градусов
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#Ксения Карагодина#Погода#Погода на выходных#Потепление#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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