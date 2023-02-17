В Омскую область уже на ближайших выходных придет тепло

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
С начала недели в Омской области температура воздуха ночью понижалась до -31 градуса, а днем до -18 градусов. Синоптики «Обь-Иртышское УГМС» сообщают, что в предстоящие выходные в погоде начнутся изменения.
В субботу, 18 февраля ожидается выпадение снега и усиление ветра. Температура воздуха ночью составит от -17 до -22 градусов (при прояснении до -28), а днем от -9 до -14 градусов.
Отметим, что в последующие дни в Омске будет преобладать облачная и снежная погода. Постепенно температура в регионе продолжит повышаться.
В понедельник, 20 февраля, температура воздуха днем составит от -5 до -10 градусов.