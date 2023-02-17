В Омской области весной пройдет лыжный «Марш-бросок»

Отметим, что 4 марта в 10:30 состоится торжественный старт. Участвовать в лыжном пробеге будут курсанты 242-го Учебного центра ВДВ и войсковой части № 7543, а также студенты Омской академии МВД и СибГУФКа. Участники побывают в поселке Светлом и в Усть-Ишимском, Тевризском, Знаменском и Калачинском районах.