В Омской области весной пройдет лыжный «Марш-бросок»

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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С 4 по 11 марта в Омской области состоится традиционный лыжный пробег, который посвящен 78-й годовщине Победы в ВОВ и 81-летию формирования 30-й отдельной лыжной стрелковой бригады, об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Отметим, что 4 марта в 10:30 состоится торжественный старт. Участвовать в лыжном пробеге будут курсанты 242-го Учебного центра ВДВ и войсковой части № 7543, а также студенты Омской академии МВД и СибГУФКа. Участники побывают в поселке Светлом и в Усть-Ишимском, Тевризском, Знаменском и Калачинском районах.
«В каждом из них они будут возлагать цветы к мемориалам воинам-землякам, погибшим в 1941–1945 годах. Кроме того, в местных школах пройдут уроки мужества, а также курсанты проведут мастер-классы по рукопашному бою, где продемонстрируют технику наступательного и оборонительного боя», — уточняют в пресс-службе.