Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

В Омской области весной пройдет лыжный «Марш-бросок»

17 февраля 2023, 09:58
Фото: Портал Правительства Омской области
Патриотическая акция пройдет к 78-й годовщине Победы в ВОВ и 81-летию формирования 30-й отдельной лыжной стрелковой бригады.

С 4 по 11 марта в Омской области состоится традиционный лыжный пробег, который посвящен 78-й годовщине Победы в ВОВ и 81-летию формирования 30-й отдельной лыжной стрелковой бригады, об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Отметим, что 4 марта в 10:30 состоится торжественный старт. Участвовать в лыжном пробеге будут курсанты 242-го Учебного центра ВДВ и войсковой части № 7543, а также студенты Омской академии МВД и СибГУФКа. Участники побывают в поселке Светлом и в Усть-Ишимском, Тевризском, Знаменском и Калачинском районах.

«В каждом из них они будут возлагать цветы к мемориалам воинам-землякам, погибшим в 1941–1945 годах. Кроме того, в местных школах пройдут уроки мужества, а также курсанты проведут мастер-классы по рукопашному бою, где продемонстрируют технику наступательного и оборонительного боя», — уточняют в пресс-службе.
В Омске пройдет всероссийская акция «Блокадный хлеб»
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Лыжи#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Лыжный пробег#Патриотическая акция
Подпишитесь
В Омске на должность главы департамента строительства назначили Михаила Веселева
Сегодня, 02:27
Кто будет учить детей. В омских школах и детсадах не хватает больше 800 педагогов
Сегодня, 07:57
В Омске в 2022 году нашли 62 опасных участка: публикуем список аварийных дорог
Сегодня, 05:41
Решать вопрос с субсидией для Фонда промышленности будет главный омский похоронщик
Сегодня, 09:06
Новые мосты — не панацея. Омские архитекторы пытаются решить вопрос с пробками
Сегодня, 08:08
В палатке на озере в Омской области нашли трупы трех рыбаков
Сегодня, 04:03