В Омской области 77% опрошенных пенсионеров не справляются без подработки

С начала 2023 года в Омской области искали работу 1 600 человек в этой возрастной группе. Это 3% от всех активных резюме в регионе. Из них 67% резюме от мужчин и 33% от женщин. Самыми популярными профессиями у пожилых омичей оказались: водитель, бухгалтер, охранник и администратор. Большинство соискателей интересовала занятость на полный день, 26% предпочтут гибкий график, 15% хотели бы работать удаленно, а 13% согласны работать вахтовым методом.