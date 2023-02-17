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Posted 17 февраля 2023, 11:50

Published 17 февраля 2023, 11:50

Modified 17 февраля 2023, 11:50

Updated 17 февраля 2023, 11:50

иллюстрация

В Омской области 77% опрошенных пенсионеров не справляются без подработки

17 февраля 2023, 11:50
Фото: 1MI. иллюстрация
Опрос от одного из известнейших сервисов по поиску работы показал, что омские пенсионеры хотят работать. 78% опрошенных работают или подрабатывают, 25% оформлены как самозанятые и 2% являются предпринимателями.

Пресс-служба сибирского отделения сервиса HeadHunter сообщила, что исследователи сервиса по поиску работы совместно с сотрудниками маркетплейса YouDo опросили пожилых соискателей и их возможных работодателей, чтобы выяснить, насколько работа и подработка доступна для людей в возрасте старше 55 лет.

Результаты опроса показали, что 77% пенсионеров имеют или хотят иметь дополнительные источники дохода кроме пенсионных выплат. Из них 78% работают и подрабатывают, 25% имеют статус самозанятых и 2% — статус ИП. Некоторые совмещают работу на себя с основной работой. Постоянное место работы при этом есть у 17% опрошенных пожилых людей.

С начала 2023 года в Омской области искали работу 1 600 человек в этой возрастной группе. Это 3% от всех активных резюме в регионе. Из них 67% резюме от мужчин и 33% от женщин. Самыми популярными профессиями у пожилых омичей оказались: водитель, бухгалтер, охранник и администратор. Большинство соискателей интересовала занятость на полный день, 26% предпочтут гибкий график, 15% хотели бы работать удаленно, а 13% согласны работать вахтовым методом.

42% опрошенных считает, что работу им мешает найти предвзятое отношение к возрасту со стороны работодателей. 37% главной проблемой называют высокую конкуренцию. 22% — недостаточное количество подходящих вакансий, 21% сетует главным образом на низкую оплату труда, а 7% — на неактуальность собственных навыков. 12% опрошенных не сталкивались с трудностями при поиске работы.

Опрос заказчиков с сервиса YouDo показал, что 56% из них имели дело с возрастными исполнителями. 64% опрошенных работодателей сообщили, что не обращают внимания на возраст. 89% отметили, что у пенсионеров есть богатый опыт в качестве преимущества. 8% заказчиков поделились, что испытывали неловкость, поручая работу пожилому человеку.

Также опрос показал, что некоторые виды работ не все готовы поручать людям старшего возраста. 76% работодателей указали занятость, связанную с физической нагрузкой, 19% не доверят пожилым программирование и 5% откажут возрастному соискателю в креативной вакансии.

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#Общество#Экономика#Работа#Омск#Омская область#Пенсионеры#Новости#Соискатели
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