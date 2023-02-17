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Published Сегодня, 05:41

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В Омске в 2022 году нашли 62 опасных участка: публикуем список аварийных дорог

17 февраля 2023, 05:41
Фото: 1MI
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В Омске назвали самые опасные участки дорог за 2022 год

Больше всего ДТП произошло на пересечении улиц 70 лет Октября и Конева. В авариях пострадало 16 человек.

Стали известны самые аварийно-опасные участки дорог Омска за 2022 год. Проект постановления об утверждении их списка появился в распоряжении Города55.

По итогам прошлого года в Омске выявили 62 опасных участка. Теперь департаменту городского хозяйства до 1 апреля предстоит принять меры, чтобы число аварий на этих дорогах снизилось. Ответственным за исполнение этого поручения назначили первого заместителя мэра Омска, директора департамента городского хозяйства Евгения Фомина.

Отметим, что больше всего аварий за год – 9 ДТП – произошло на пересечении улиц 70 лет Октября и Конева, в районе зданий 24 и 25к2. 16 человек в результате пострадали.

По 7 ДТП в 2022 году также было на пересечении Маршала Жукова и Маяковского; на пересечении Енисейской и объездной дороги к гипермаркету «Континент».

Список аварийно-опасных участков дорог в Омске

Всего же на 62 опасных участках произошло 238 ДТП. В двух случаях они оказались смертельными и привели к гибели людей.

Напомним, что в Госавтоинспекции Омской области ранее заявляли о снижении аварийных мест в последние пять лет. Если в 2020 году в городе было 85 точек концентрации ДТП, то в 2021-м – их число уменьшилось до 70.

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#Юлия Истомина#Авария#ДТП#Дороги#Опасные дороги#Город#Новости#Омск#Евгений Фомин
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