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Posted Сегодня, 03:53

Published Сегодня, 03:53

Modified Сегодня, 03:55

Updated Сегодня, 03:55

В Омске уже сутки разыскивают женщину с ее двухлетним сыном

17 февраля 2023, 03:53
Фото: Город55
Иллюстрация
16 февраля омичка вместе со своим ребенком вышла из дома на 6-й Линии.

В четверг, 16 февраля, волонтеры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» сообщили о поисках 29-летней омички и ее двухлетнего сына. В 11 часов утра женщина вместе с ребенком вышла из дома на 6-й Линии. С тех пор о пропавших ничего неизвестно.

На омичке перед уходом была одета черная куртка до колен и черные штаны, а на мальчике — синяя куртка и темные штаны. В комментариях отметили, что женщина ушла из дома, не прихватив какую-либо еду и дополнительную одежду для ребенка.

Всех, кто располагает информацией о пропавших, просят обращаться по телефонам 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).

Фото: ПСО «ДоброСпас-Омск»
#Юлия Истомина#Пропал человек#Пропал ребенок#Поиск пропавших#Доброспас#Общество#Город#Новости#Омск
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