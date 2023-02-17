В Омске уже сутки разыскивают женщину с ее двухлетним сыном

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
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Updated Сегодня, 03:55
В четверг, 16 февраля, волонтеры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» сообщили о поисках 29-летней омички и ее двухлетнего сына. В 11 часов утра женщина вместе с ребенком вышла из дома на 6-й Линии. С тех пор о пропавших ничего неизвестно.
На омичке перед уходом была одета черная куртка до колен и черные штаны, а на мальчике — синяя куртка и темные штаны. В комментариях отметили, что женщина ушла из дома, не прихватив какую-либо еду и дополнительную одежду для ребенка.
Всех, кто располагает информацией о пропавших, просят обращаться по телефонам 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).