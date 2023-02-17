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В Омске после попытки взорвать банкомат задержали двоих подельников

17 февраля 2023, 08:48
Фото: 1MI
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У ранее судимых мужчин обнаружилось вещество, похожее на тротил, а также электродетонатор и провода. Разговаривать на камеру задержанные отказались.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что в Омске задержаны мужчины, которые пытались подорвать банкомат. Сотрудники уголовного розыска остановили на ул. Кирова «Ладу Приору» с поддельными номерами. В машине находились подозреваемые вместе с предполагаемыми орудиями преступления.

При осмотре автомобиля полицейские обнаружили брикет со спрессованным веществом желтого цвета весом 70 г. Вещество напоминает тротил. Также нашлись провода и электродетонатор. Для изъятия предполагаемых орудий преступления привлекли инженера-сапера ОМОН от Росгвардии.

Предварительно известно, что мужчины ночью взломали дверь одного из магазинов на ул. Кирова, попытались повредить расположенный там банкомат с помощью взрывчатки, но после неудачных попыток скрылись. На тот момент в банкомате находилось около 4 млн рублей.

Одному задержанному 46 лет, другому 43 года. Оба омича ранее были судимы за приобретение и сбыт похищенного имущества, подделку документов и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

На мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ «покушение на преступление» и ч. 4 ст. 158 УК РФ «кража». На данный момент продолжается расследование.

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Видео: 1MI
#Омск#Уголовное дело#Город#Происшествия#Полиция#Росгвардия#Нападение на банкомат#Взрывчатка#Новости#Криминал#Задержание#Кража#Дарья Зыкова#Видео
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