В Омске после попытки взорвать банкомат задержали двоих подельников

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что в Омске задержаны мужчины, которые пытались подорвать банкомат. Сотрудники уголовного розыска остановили на ул. Кирова «Ладу Приору» с поддельными номерами. В машине находились подозреваемые вместе с предполагаемыми орудиями преступления.
При осмотре автомобиля полицейские обнаружили брикет со спрессованным веществом желтого цвета весом 70 г. Вещество напоминает тротил. Также нашлись провода и электродетонатор. Для изъятия предполагаемых орудий преступления привлекли инженера-сапера ОМОН от Росгвардии.
Предварительно известно, что мужчины ночью взломали дверь одного из магазинов на ул. Кирова, попытались повредить расположенный там банкомат с помощью взрывчатки, но после неудачных попыток скрылись. На тот момент в банкомате находилось около 4 млн рублей.
Одному задержанному 46 лет, другому 43 года. Оба омича ранее были судимы за приобретение и сбыт похищенного имущества, подделку документов и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
На мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ «покушение на преступление» и ч. 4 ст. 158 УК РФ «кража». На данный момент продолжается расследование.