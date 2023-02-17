В Омске после попытки взорвать банкомат задержали двоих подельников

Предварительно известно, что мужчины ночью взломали дверь одного из магазинов на ул. Кирова, попытались повредить расположенный там банкомат с помощью взрывчатки, но после неудачных попыток скрылись. На тот момент в банкомате находилось около 4 млн рублей.