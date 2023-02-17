В Омске на должность главы департамента строительства назначили Михаила Веселева

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
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Updated Сегодня, 03:11
Сегодня, 17 февраля, в Омске официально на должность директора департамента строительства назначили Михаила Веселева. Об это сообщил мэр Сергей Шелест в своем телеграмм-канале.
«Михаилу Геннадьевичу предстоит решать сложные задачи. Все они связаны с выполнением национальных проектов, поручениями губернатора и реализацией муниципальной адресной инвестиционной программы. Масштаб работы новый глава депстроя понимает, ответственности не боится, поэтому, я надеюсь, что со всеми трудностями успешно справится», — написал градоначальник.
Последние годы Михаил Веселев трудился В Ханты-Мансийском автономном округе. Известно, что он окончил СибАДИ, имеет квалификацию инженера-строителя. О назначении Веселева на должность директора департамента и заместителя мэра стало известно 7 февраля.
Сергей Шелест в сообщении также поблагодарил за работу бывшего главу ведомства Сергея Козубовича. Губернатор Бурков анонсировал скорую отставку Козубовича во время неформальной встречи с администраторами омских телеграм-каналов. Бывший директор занимал этот пост с 15 февраля 2022 года. Ровно через год, в середине февраля 2023 года, Козубович ушел в отставку в связи с выходом на пенсию.