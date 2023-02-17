В Омске на должность главы департамента строительства назначили Михаила Веселева

Сергей Шелест в сообщении также поблагодарил за работу бывшего главу ведомства Сергея Козубовича. Губернатор Бурков анонсировал скорую отставку Козубовича во время неформальной встречи с администраторами омских телеграм-каналов. Бывший директор занимал этот пост с 15 февраля 2022 года. Ровно через год, в середине февраля 2023 года, Козубович ушел в отставку в связи с выходом на пенсию.