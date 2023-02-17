Строительством жилого дома в Порт-Артуре займется компания Вячеслава Авдошина

Напомним, что недавно мы рассказывали о длительной судебной тяжбе между омским департаментом имущественных отношений и владельцами земельного участка на Омской, в их списке значится и Авдошин. Суд встал на сторону департамента, который через судебных приставов сможет взыскать 900 тысяч рублей.