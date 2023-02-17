Строительством жилого дома в Порт-Артуре займется компания Вячеслава Авдошина

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
В Ленинском округе г. Омска собираются построить новый жилой дом. Как стало известно Городу55, возведением дома на улице Марьяновская в Порт-Артуре займется ООО «Проекттерра». Компания уже получила положительное заключение на проект строительства.
«Проекттерра» принадлежит бизнесмену Вячеславу Авдошину. Компания существует с 2014 года, а с октября 2021-го Авдошин является единственным ее учредителем и руководителем.
Напомним, что недавно мы рассказывали о длительной судебной тяжбе между омским департаментом имущественных отношений и владельцами земельного участка на Омской, в их списке значится и Авдошин. Суд встал на сторону департамента, который через судебных приставов сможет взыскать 900 тысяч рублей.