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Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Строительством жилого дома в Порт-Артуре займется компания Вячеслава Авдошина

17 февраля 2023, 10:20
Фото: 1MI
Иллюстрация
Жилой дом построят в районе улицы Марьяновская.

В Ленинском округе г. Омска собираются построить новый жилой дом. Как стало известно Городу55, возведением дома на улице Марьяновская в Порт-Артуре займется ООО «Проекттерра». Компания уже получила положительное заключение на проект строительства.

«Проекттерра» принадлежит бизнесмену Вячеславу Авдошину. Компания существует с 2014 года, а с октября 2021-го Авдошин является единственным ее учредителем и руководителем.

Напомним, что недавно мы рассказывали о длительной судебной тяжбе между омским департаментом имущественных отношений и владельцами земельного участка на Омской, в их списке значится и Авдошин. Суд встал на сторону департамента, который через судебных приставов сможет взыскать 900 тысяч рублей.

Авдошиным все же придется платить администрации Омска за землю
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#Юлия Истомина#Жилой дом#Строительство#Строительство дома#Проект#Город#Новости#Омск#Вячеслав Авдошин
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