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Posted Сегодня, 10:40

Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Неожиданно: омичи хранят в банках около 270 млрд рублей

17 февраля 2023, 10:40
Фото: Город55

Выяснилось, сколько денег омичи хранят в банках

Денежные вклады за год выросли на 11%.

На 1 января 2023 года на счетах и вкладах омичей зафиксировали 268,8 млрд рублей. Отметим, что за прошлый год у жителей региона накопления выросли на 11%. Об этом сообщают в пресс-службе омского отделения Банка России.

В банках деньги застрахованы государством, а клиент гарантировано получает доход, который указан в договоре. Ставка в договоре бывает:

  1. фиксированная;
  2. переменная;
  3. плавающая.
«Иногда банки используют переменную ставку как маркетинговый ход. Например, пишут в рекламе „доход до 7%“, но на самом деле это максимально возможная ставка, для получения которой нужно выполнить ряд условий», — уточняет заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Ирина Завьялова.

Напомним, что с 1 октября 2022 года банки обязаны указывать:

  • процентную ставку;
  • условия;
  • период начисления повышенных ставок;
  • порядок выплаты процентов и продления вклада;
  • ограничения на пополнение и досрочное снятия денег.
Малоимущим омичам хотят создать особые социальные вклады в банках
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#Ксения Карагодина#Вклады#Деньги#Банк#Общество#Город#Статистика#Новости#Омск#Омская область
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