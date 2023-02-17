Неожиданно: омичи хранят в банках около 270 млрд рублей

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
На 1 января 2023 года на счетах и вкладах омичей зафиксировали 268,8 млрд рублей. Отметим, что за прошлый год у жителей региона накопления выросли на 11%. Об этом сообщают в пресс-службе омского отделения Банка России.
В банках деньги застрахованы государством, а клиент гарантировано получает доход, который указан в договоре. Ставка в договоре бывает:
«Иногда банки используют переменную ставку как маркетинговый ход. Например, пишут в рекламе „доход до 7%“, но на самом деле это максимально возможная ставка, для получения которой нужно выполнить ряд условий», — уточняет заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Ирина Завьялова.
Напомним, что с 1 октября 2022 года банки обязаны указывать: