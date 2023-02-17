Совладельцем «Газстроймеханизации» оказался чемпион мира по греко-римской борьбе

Фидалия Аминова владеет 50% еще нескольких фирм с той же специализацией — «аренда и лизинг автомобильного транспорта и оборудования». Это ООО «Магистраль», «Технолизинг», «Технотранс» и «Транссервис», зарегистрированные в одном небольшом здании на улице Долгирева, 9. Во всех этих случаях Аминова стала компаньоном некой Ирины Валентиновны Немиш (в «Технотрансе» и «Транссервисе» в 2009 году, в «Технолизинге» в 2011, в «Магистрали» 2 декабря 2022 года), которая руководит всеми четырьмя компаниями.