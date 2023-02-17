Совладельцем «Газстроймеханизации» оказался чемпион мира по греко-римской борьбе

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Вчера, 16 февраля, в Омске было официально зарегистрировано ООО «Газстроймеханизация» — предприятие, которое специализируется на «аренде и лизинге автомобильного транспорта и оборудования». Его уставной капитал составляет 20 тысяч рублей, место прописки — офис на улице Долгирева, 17.
Руководит ООО Александр Дукарт, не связанный сейчас с какими-то другими бизнес-активами. Намного интереснее состав учредителей, которых сейчас двое — Марк Дмитриевич Немиш и Фидалия Альфимовна Аминова.
Немиш еще школьником сделал выдающуюся спортивную карьеру, заняв призовые места в ряде турниров по греко-римской борьбе (в их числе и чемпионат мира). Совсем недавно, 2 декабря 2022 года, 22-летний Марк Дмитриевич стал владельцем 50% ООО «Нефтегазстроймонтаж» — крупной фирмы с годовыми доходами больше 800 млн рублей, которой с 2004 года руководил Дмитрий Юрьевич Немиш.
В 2015–2017 годах Дмитрий Немиш (или, если угодно, Немиш-старший) был единственным владельцем «Нефтегазстроймонтажа»). Он известен в том числе как человек, который, по версии следствия, дал взятку Владимиру Репину, главному налоговику Омской области. Оба оказались в одном из столичных СИЗО, а предприятием (видимо, именно по этой причине) управляет с 10 ноября 2022 года Юрий Костенко.
Фидалия Аминова владеет 50% еще нескольких фирм с той же специализацией — «аренда и лизинг автомобильного транспорта и оборудования». Это ООО «Магистраль», «Технолизинг», «Технотранс» и «Транссервис», зарегистрированные в одном небольшом здании на улице Долгирева, 9. Во всех этих случаях Аминова стала компаньоном некой Ирины Валентиновны Немиш (в «Технотрансе» и «Транссервисе» в 2009 году, в «Технолизинге» в 2011, в «Магистрали» 2 декабря 2022 года), которая руководит всеми четырьмя компаниями.
Еще одна важная деталь: 50% «Нефтегазстроймонтажа» сейчас владеет Анвар Акмалович Аминов. Фирма с почти таким же названием, «Газстроймонтаж», прописанная тоже на Долгирева, 9, принадлежит ему полностью. 100% «Нефтегазстроймонтажа» Аминов получил от одного Немиша в 2017 году, 50% спустя пять лет уступил другому Немишу.
В целом можно сделать вывод о многолетнем тесном сотрудничестве двух бизнес-семей, в рамках которого иногда происходит перераспределение активов. Дмитрий Немиш сейчас явно переживает не лучшие времена — с этим может быть связано и выдвижение на первый план Марка Немеша, и уступка Ириной Немиш половины «Магистрали».
Добавим, что, судя по комментариям на сайте 2gis.ru, омичи, живущие по соседству с офисным зданием на Долгирева, 9, крайне недовольны.
— Эта компания терроризирует все дома которые находятся рядом уже фиг знает сколько лет, — пишет один из комментаторов. — Причём посменно: ночью — собака (зачем вам собака, у вас там камер понатыкано и охранник есть! И колючая проволка по периметру), с утра пораньше люди со своими болгарками, уборкой снега, подметанием, изготовлением каких-то домиков из контейнеров, мытьем машин! Летом каждый божий день они моют свои машины с утра до вечера. Спать летом с открытыми окнами невозможно…
Другие тоже пишут о постоянном шуме из-за лая собак, мойки машин под давлением и работы болгарок.