Смертельное ДТП. В Омской области водитель на «семерке» врезался в фуру

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В четверг, 16 февраля, на трассе Челябинск-Новосибирск 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 вылетел на встречку и врезался в большегруз Mercedes. Информация о ДТП поступила в 18:30 в ОМВД России по Калачинскому району, сообщили в пресс-службе омской полиции.
Авария произошла в районе 942 километра автодороги. Mercedes после столкновения врезался в автомобиль Volvo, стоявший на обочине.
В результате ДТП водитель ВАЗ скончался на месте. У легкового автомобиля практически полностью смяло капот. Полицейским предстоит выяснить все детали происшествия.