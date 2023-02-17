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Published Сегодня, 04:33

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Updated Сегодня, 04:34

Смертельное ДТП. В Омской области водитель на «семерке» врезался в фуру

17 февраля 2023, 04:33
Фото: Управление МВД России по Омской области

На трассе в Омской области водитель погиб после столкновения с большегрузом

Авария произошла вечером 16 февраля.

В четверг, 16 февраля, на трассе Челябинск-Новосибирск 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 вылетел на встречку и врезался в большегруз Mercedes. Информация о ДТП поступила в 18:30 в ОМВД России по Калачинскому району, сообщили в пресс-службе омской полиции.

Авария произошла в районе 942 километра автодороги. Mercedes после столкновения врезался в автомобиль Volvo, стоявший на обочине.

В результате ДТП водитель ВАЗ скончался на месте. У легкового автомобиля практически полностью смяло капот. Полицейским предстоит выяснить все детали происшествия.

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#Евгений Игишев#Авария#Смерть#ДТП#Полиция#Происшествия#Омская область#Калачинский район
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