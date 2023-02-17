Смертельное ДТП. В Омской области водитель на «семерке» врезался в фуру

В четверг, 16 февраля, на трассе Челябинск-Новосибирск 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 вылетел на встречку и врезался в большегруз Mercedes. Информация о ДТП поступила в 18:30 в ОМВД России по Калачинскому району, сообщили в пресс-службе омской полиции.