РЭО: ИТ-платформа учета ТКО сделает отрасль обращения с отходами более прозрачной

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Возглавляющий ППК “РЭО” Денис Буцаев отметил, что прозрачность в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами невозможна без отслеживания мест образования, путей перемещения ТКО и другой важной информации. Информационные технологии успешно используются для мониторинга, но необходимо создать определённые стандарты. Ведомства уже работают над этим - Минприроды утвердило приказ с требованиями к формам и форматам предоставления данных в ФГИС УТКО, а Минюст его зарегистрировал. Новая система усилит контроль в области обращения с ТКО, пишет newsnn.ru.
Администрации регионов, операторы объектов обращения с ТКО, регоператоры и РЭО будут подавать в систему сведения о местах накопления ТКО, источниках их образования, объектах утилизации и обработки, потоках перемещения отходов, нормативах накопления и многом другом.
В профильном приказе содержится таблица с перечнем данных для внесения во ФГИС УТКО. Стандартизация таблиц с важными для отрасли сведениями позволит создать федеральную схему, в которой будут содержаться ключевые сведения территориальных схем.
Подача данных во ФГИС УТКО со временем будет обязательной. Игнорирование этой обязанности, а также внесение неверных сведений будет караться штрафом. Соответствующий приказ вступит в силу с 1 сентября текущего года.
Заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров подчеркнул, что единая IT-площадка позволит сформировать полноценную картину о сфере обращения с ТКО в Российской Федерации. Таким образом, данная инициатива действительно важна.