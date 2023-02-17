РЭО: ИТ-платформа учета ТКО сделает отрасль обращения с отходами более прозрачной

Возглавляющий ППК “РЭО” Денис Буцаев отметил, что прозрачность в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами невозможна без отслеживания мест образования, путей перемещения ТКО и другой важной информации. Информационные технологии успешно используются для мониторинга, но необходимо создать определённые стандарты. Ведомства уже работают над этим - Минприроды утвердило приказ с требованиями к формам и форматам предоставления данных в ФГИС УТКО, а Минюст его зарегистрировал. Новая система усилит контроль в области обращения с ТКО, пишет newsnn.ru.