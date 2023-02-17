Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

РЭО: ИТ-платформа учета ТКО сделает отрасль обращения с отходами более прозрачной

17 февраля 2023, 12:39
Фото: 1MI
Уже в первой половине 2023 года в России начнёт работать единая IT-платформа по учёту ТКО. Система будет собирать всю важную информацию в области обращения с ТКО. Также с её помощью можно будет мониторить и контролировать отрасль.

Возглавляющий ППК “РЭО” Денис Буцаев отметил, что прозрачность в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами невозможна без отслеживания мест образования, путей перемещения ТКО и другой важной информации. Информационные технологии успешно используются для мониторинга, но необходимо создать определённые стандарты. Ведомства уже работают над этим - Минприроды утвердило приказ с требованиями к формам и форматам предоставления данных в ФГИС УТКО, а Минюст его зарегистрировал. Новая система усилит контроль в области обращения с ТКО, пишет newsnn.ru.

Администрации регионов, операторы объектов обращения с ТКО, регоператоры и РЭО будут подавать в систему сведения о местах накопления ТКО, источниках их образования, объектах утилизации и обработки, потоках перемещения отходов, нормативах накопления и многом другом.

В профильном приказе содержится таблица с перечнем данных для внесения во ФГИС УТКО. Стандартизация таблиц с важными для отрасли сведениями позволит создать федеральную схему, в которой будут содержаться ключевые сведения территориальных схем.

Подача данных во ФГИС УТКО со временем будет обязательной. Игнорирование этой обязанности, а также внесение неверных сведений будет караться штрафом. Соответствующий приказ вступит в силу с 1 сентября текущего года.

Заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров подчеркнул, что единая IT-площадка позволит сформировать полноценную картину о сфере обращения с ТКО в Российской Федерации. Таким образом, данная инициатива действительно важна.

Подпишитесь
Налоговая решила обанкротить фирму омского экс-депутата Ларисы Горностаевой
Сегодня, 09:38
Кто будет учить детей. В омских школах и детсадах не хватает больше 800 педагогов
Сегодня, 07:57
Строительством жилого дома в Порт-Артуре займется компания Вячеслава Авдошина
Сегодня, 10:20
Решать вопрос с субсидией для Фонда промышленности будет главный омский похоронщик
Сегодня, 09:06
Стало известно, как в Омске изменилась стоимость блинов к Масленице
Сегодня, 11:26
Фирму, которая оскандалилась из-за ремонта Омской крепости, снова банкротят
Сегодня, 10:13