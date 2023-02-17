Пьяный водитель «собрал» тройное ДТП в Центральном районе Омска

Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщила о тройном ДТП с пострадавшими. Вызов поступил 16 февраля вечером.



Предварительно сотрудники полиции выяснили, что 45-летний мужчина с признаками опьянения за рулем грузовика Nissan Atlas выехал на «встречку». Произошла авария на ул. Герцена, около ул. 30-й Северной. Попав на встречную полосу, водитель допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo, за рулем которого был 29-летний мужчина. Затем в Volkswagen въехал «УАЗ Патриот» под управлением 40-летнего мужчины.



В результате ДТП 25-летняя пассажирка автомобиля Volkswagen доставлена в больницу. На водителя грузовика завели административное дело по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ «выезд на встречную полосу» и по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ «управление транспортным средством лицом, лишенным водительских прав». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ, поскольку это не первый раз, когда водитель оказывался за рулем в нетрезвом виде.