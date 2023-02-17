Омские полицейские задержали мужчину, сбившего 52-летнего пешехода

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Управление МВД России по Омской области сообщает, что сотрудники ГАИ нашли и задержали мужчину 1981 г.р, который сбил 52-летнего пешехода на ул. Центральной в п. Дружино.
Отметим, что нарушителя нашли по записи с камер видеонаблюдения. Сотрудники Госавтоинспекции идентифицировали регистрационный знак автомобиля и задержали разыскиваемого. В момент задержания нарушитель, управлявший автомобилем «Toyota Corolla Fielder», был пьян. Алкотектор показал — 1.000 мг/л.
«С его слов, он почувствовал удар, испугался и уехал с места ДТП, а спиртное употребил после произошедшего», — уточняют в Управлении МВД России по Омской области.
На нарушителя завели административные делопроизводства по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, по ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ и по ст. 12.24 КоАП РФ.