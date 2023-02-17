Омские полицейские начали поиск водителя иномарки, который сбил 52-летнего пешехода

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
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Updated Сегодня, 09:31
Сегодня, 17 февраля около 11 часов утра в дежурную часть ОМВД России по Омскому району сообщили о ДТП с пострадавшим. Об этом сообщили в Управлении МВД России по Омской области.
Водитель на (предположительно) черной «Toyota» при повороте на ул. Центральную в п. Дружино, в районе дома № 2 не справился с управлением и его автомобиль занесло. В результате чего произошел наезд на пешехода, который переходил проезжую часть.
Отметим, что водитель скрылся с места происшествия. А мужчина 1971 года рождения доставлен в больницу.