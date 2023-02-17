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Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Омские полицейские начали поиск водителя иномарки, который сбил 52-летнего пешехода

17 февраля 2023, 09:29
Фото: Город55
Полиция ищет водителя, скрывшегося с места ДТП.

Сегодня, 17 февраля около 11 часов утра в дежурную часть ОМВД России по Омскому району сообщили о ДТП с пострадавшим. Об этом сообщили в Управлении МВД России по Омской области.

Водитель на (предположительно) черной «Toyota» при повороте на ул. Центральную в п. Дружино, в районе дома № 2 не справился с управлением и его автомобиль занесло. В результате чего произошел наезд на пешехода, который переходил проезжую часть.

Отметим, что водитель скрылся с места происшествия. А мужчина 1971 года рождения доставлен в больницу.

Фото: Управление МВД России по Омской области
В Омске ищут водителя, который скрылся с места ДТП
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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#ДТП#Пострадавший#Полиция#Поиск
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