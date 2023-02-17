Омская прокуратура проведет проверку из-за гибели троих рыбаков на озере Салтаим

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Прокуратура Омской области проконтролирует доследственную проверку по факту обнаружения тел троих мужчин в закрытой палатке на льду озера Салтаим. По предварительным данным, мужчины отравились угарным газом.
Установлено, что 15 февраля трое жителей Павлоградки отправились на рыбалку с палаткой и обогревались газовой горелкой. На следующий день мужчины перестали выходить на связь. Обеспокоенные родственники обратились в полицию.
Как ранее сообщил Городу55 источник в экстренных службах, тела рыбаков сотрудники правоохранительных органов обнаружили около десяти часов вечера 16 февраля. Мужчинам было 35, 43 и 60 лет.