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Published Сегодня, 06:50

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Updated Сегодня, 07:11

Омская прокуратура проведет проверку из-за гибели троих рыбаков на озере Салтаим

17 февраля 2023, 06:50
Фото: 1MI
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По предварительным данным, мужчины отравились угарным газом.

Прокуратура Омской области проконтролирует доследственную проверку по факту обнаружения тел троих мужчин в закрытой палатке на льду озера Салтаим. По предварительным данным, мужчины отравились угарным газом.

Установлено, что 15 февраля трое жителей Павлоградки отправились на рыбалку с палаткой и обогревались газовой горелкой. На следующий день мужчины перестали выходить на связь. Обеспокоенные родственники обратились в полицию.

Как ранее сообщил Городу55 источник в экстренных службах, тела рыбаков сотрудники правоохранительных органов обнаружили около десяти часов вечера 16 февраля. Мужчинам было 35, 43 и 60 лет.

В палатке на озере в Омской области нашли трупы трех рыбаков
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#Евгений Игишев#ЧП#Смерть#Прокуратура#Происшествия#Омск#Омская область#Крутинский район
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