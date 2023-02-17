Медицинский юрист: история болезни Костомарова требует внимательного изучения

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
В информационном пространстве появились сообщения о том, что у спортсмена практически полностью отказали легкие. Медицинский юрист Анна Орешкова в беседе с Общественной службой новостей отметила, что делать выводы о состоянии пациента некорректно исключительно на основе данных из интернета.
Она предположила, что врачи, которые занимаются лечением олимпийского чемпиона, самоотверженно борются за его жизнь и делают все возможное для спасения спортсмена.
При этом вся медицинская документация подлежит тщательному изучению. К лечению привлекаются эксперты со знаниями в тех или иных областях.
Орешкова отметила тяжелое протекание заболевания, несмотря на то что пациент является приверженцем здорового образа жизни и профессиональным спортсменом.