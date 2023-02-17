Медицинский юрист: история болезни Костомарова требует внимательного изучения

В информационном пространстве появились сообщения о том, что у спортсмена практически полностью отказали легкие. Медицинский юрист Анна Орешкова в беседе с Общественной службой новостей отметила, что делать выводы о состоянии пациента некорректно исключительно на основе данных из интернета.