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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Медицинский юрист: история болезни Костомарова требует внимательного изучения

Сегодня, 11:05
В СМИ появилась информация о резком ухудшении состояния фигуриста Романа Костомарова: его ввели в искусственную кому.

В информационном пространстве появились сообщения о том, что у спортсмена практически полностью отказали легкие. Медицинский юрист Анна Орешкова в беседе с Общественной службой новостей отметила, что делать выводы о состоянии пациента некорректно исключительно на основе данных из интернета.

Она предположила, что врачи, которые занимаются лечением олимпийского чемпиона, самоотверженно борются за его жизнь и делают все возможное для спасения спортсмена.

При этом вся медицинская документация подлежит тщательному изучению. К лечению привлекаются эксперты со знаниями в тех или иных областях.

Орешкова отметила тяжелое протекание заболевания, несмотря на то что пациент является приверженцем здорового образа жизни и профессиональным спортсменом.

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