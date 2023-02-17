Грозит до трех лет. В Омской области рассмотрят дело о незаконном обороте сигарет

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
В Омской области рассмотрят дело о незаконном обороте сигарет, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. На скамье подсудимых окажутся два фигуранта уголовного дела, которых обвиняют в приобретение, хранении и перевозке немаркированных табачных изделий.
Следователи установили, что обвиняемые осенью прошлого года, с целью дальнейшей продажи, приобрели 2,4 тысячи пачек сигарет. Реализовать продукцию фигуранты дела намеревались в Исилькуле, где их деятельность и пресекли сотрудники транспортной полиции. Сигареты из оборота изъяли.
Уголовное дело рассмотрит Исилькульский городской суд. Обвиняемым грозит до трех лет лишения свободы.