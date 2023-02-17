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Published Сегодня, 03:03

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Updated Сегодня, 03:04

Грозит до трех лет. В Омской области рассмотрят дело о незаконном обороте сигарет

17 февраля 2023, 03:03
Фото: 1MI
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В Омской области в суд передали дела о незаконном обороте табачных изделий

Обвиняемые осенью прошлого года, с целью дальнейшей продажи, приобрели 2,4 тысячи пачек сигарет.

В Омской области рассмотрят дело о незаконном обороте сигарет, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. На скамье подсудимых окажутся два фигуранта уголовного дела, которых обвиняют в приобретение, хранении и перевозке немаркированных табачных изделий.

Следователи установили, что обвиняемые осенью прошлого года, с целью дальнейшей продажи, приобрели 2,4 тысячи пачек сигарет. Реализовать продукцию фигуранты дела намеревались в Исилькуле, где их деятельность и пресекли сотрудники транспортной полиции. Сигареты из оборота изъяли.

Уголовное дело рассмотрит Исилькульский городской суд. Обвиняемым грозит до трех лет лишения свободы.

ФТС: За минувший год в РФ из незаконного оборота изъяли 82,5 млн пачек сигарет
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#Евгений Игишев#Транспортная полиция#Полиция#Суд#Прокуратура#Сигареты#Уголовное дело#Омская область#Исилькуль#Исилькульский район
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