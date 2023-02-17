Грозит до трех лет. В Омской области рассмотрят дело о незаконном обороте сигарет

В Омской области рассмотрят дело о незаконном обороте сигарет, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. На скамье подсудимых окажутся два фигуранта уголовного дела, которых обвиняют в приобретение, хранении и перевозке немаркированных табачных изделий.