Горнолыжный курорт «Манжерок» примет свыше 180 тыс. гостей этой зимой

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
По оценкам экспертов, в среднем загрузка отеля в 2022 году составила 70%.
Курорт был создан в 2010 году. Он расположен в Республике Алтай в 30 километрах от аэропорта Горно-Алтайск. Он находится на высоте 380 метров над уровнем моря – прямо у подножия горы Малая Синюха. С 2010 года здесь запущена первая канатная дорога и открыты три гостиничных корпуса. А с 2012 года его развитием начал заниматься Сбербанк, пишет kp.ru.
Сюда приезжают как начинающие спортсмены, так и профессиональные. Благодаря современной инфраструктуре курорт становится все более популярным. Тут появилось 22 километра трасс, три канатные дороги, а также система оснежения. Все это способствует проведению соревнований всероссийского и международного уровней.
В летний период тут гостят любители экстремальных видов спорта, велотуристы, а также те, кто любит прогулки по живописным местам. В 2022 году в среднем загруженность отелей составила 70%. В конце сентября в «Манжероке» пройдет третий Алтайский экологический форум «Эко-Алтай. Нить природы». Мероприятие посетят гости из Индии, Монголии и Вьетнама.
Курорт также способствует продвижению социальных проектов. Благодаря программе «Манжерок - детям», которая действует с 2019 года, в селе Манжерок появились многофункциональная спортплощадка и модульное здание школы для проведения занятий по технологии. Дети на льготных условиях учатся кататься на лыжах, скейтбордах и роликах. В прошлом году программу признали лучшим соцпроектом.
Кроме того, курорту была присвоена национальная премия «Горы России». Он стал лауреатом номинаций «Лучший в России горнолыжный курорт для семейного отдыха» и «Инвестиционный проект года». Ростуризм отметил «Манжерок» самым лучшим курортом РФ для семейного горнолыжного отдыха в сезоне 2019–2020 годов. Среди последних его наград - «Лучший курорт для обучения катанию», «Лучший инвестиционный проект», «Лучший архитектурный проект» и «Самый посещаемый курорт в СФО» по версии Ski Business Awards.
В апреле 2023 года состоится открытие пятизвездочного гостиничного комплекса на 304 номера. Здесь будут находиться конференц-центр, состоящий из десяти залов, спа с пятью бассейнами, десятью термальными зонами, саунами, массажными кабинетами, а также здесь расположится досуговый центр для посетителей с детьми.
Второй и третий этапы развития курорта предполагают строительство панорамного ресторана на горе Малая Синюха на высоте 1020 метров. Кроме того, появятся новые канатные дороги и горнолыжные трассы.
Всесезонный курорт “Сбера” станет одним из самых крупных и современных курортов РФ. Общая протяженность трасс составит 67 километров.