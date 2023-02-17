Горнолыжный курорт «Манжерок» примет свыше 180 тыс. гостей этой зимой

Курорт был создан в 2010 году. Он расположен в Республике Алтай в 30 километрах от аэропорта Горно-Алтайск. Он находится на высоте 380 метров над уровнем моря – прямо у подножия горы Малая Синюха. С 2010 года здесь запущена первая канатная дорога и открыты три гостиничных корпуса. А с 2012 года его развитием начал заниматься Сбербанк, пишет kp.ru.