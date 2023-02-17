Эволюция сбора валежника. Омичам рассказали, как получить дрова в лесничествах

У жителей Тевризского, Тарского и Знаменского районов особые условия. Если возникают перебои с подачей газа со скважин Тевризского месторождения, они могут заготавливать для себя ежегодно также до 30 кубометров дров. Древесину необходимо заготавливать заблаговременно, и если за время отопительного сезона проблем с подачей газа не было, то подготовленные поленницы нужно оставить на следующий год. Факт прекращения подачи газа нужно подтверждать у органов местного самоуправления. Если подача газа прекращалась на срок, меньший, чем 90 дней, то заготовка перед следующим сезоном возможна в пределах 10 кубометров.