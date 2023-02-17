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Published Сегодня, 12:48

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Updated Сегодня, 12:53

Эволюция сбора валежника. Омичам рассказали, как получить дрова в лесничествах

17 февраля 2023, 12:48
Фото: 1MI
иллюстрация

Жителей Омской области под конец зимы научили заготавливать дрова

Рубить деревья на дрова можно самостоятельно, но не бесплатно. При условии, что были перебои с газоснабжением или газового отопления нет вовсе. Несмотря на то, что перед заготовкой дров необходимо заготовить кучу справок, воспользовались услугой за 2022 год 14 тыс. омичей.

Пресс-служба управления лесного хозяйства Омской области сообщила, что жители региона имеют право самостоятельно заготавливать до 30 кубометров дров для отопления. Омичам напомнили, что контракт ежегодно заключается с теми, у кого только печное отопление. А если в доме есть другие виды отопления, то заготавливать дрова в лесничестве можно раз в 3 года.

У жителей Тевризского, Тарского и Знаменского районов особые условия. Если возникают перебои с подачей газа со скважин Тевризского месторождения, они могут заготавливать для себя ежегодно также до 30 кубометров дров. Древесину необходимо заготавливать заблаговременно, и если за время отопительного сезона проблем с подачей газа не было, то подготовленные поленницы нужно оставить на следующий год. Факт прекращения подачи газа нужно подтверждать у органов местного самоуправления. Если подача газа прекращалась на срок, меньший, чем 90 дней, то заготовка перед следующим сезоном возможна в пределах 10 кубометров.

Чтобы заключить с лесничеством договор нужен паспорт, справка от местного самоуправления о том, что в жилье используется печное отопление, документы на дом или копия договора найма, если заключить договор с «ГУЛХ» хотят съемщики. Ну, а для жителей тех районов, кто пользуется газом из Тевризского месторождения нужна еще и справка. Перед первым обращением нужна справка о том, что в доме используется газовое отопление, а впоследствии — справки о прекращении или ограничении подачи газа.

Заготавливать омичам древесину предлагают не бесплатно. Например, средняя стоимость дровяной березы на корню в Омской области оказалась 50 — 70 рублей за кубометр. За 2022 год правом заготовить древесину для отопления воспользовались более 14 тысяч человек. Вместе они заготовили 402 тыс. кубометров древесины.

#Дарья Зыкова#Омск#Отопление#Печное отопление#Дрова#Лесничества#Древесина#Общество#Экономика#Новости#Омская область
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