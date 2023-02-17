Еще 2 вакансии. В Омской области вновь ищут председателей судов

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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Updated Сегодня, 08:40
Квалификационная коллегия судей Омской области ведет поиск новых сотрудников. Сегодня, 17 февраля открыли следующие вакансии:
Отметим, что заявления и документы принимают до 20 марта 2023 года.
Напомним, что недавно главное государственно-правовое управление Омской области испытывало наибольшую надобность в секретарях судебных заседаний. В аппарате мировых судей на эту должность было открыто 17 вакансий.