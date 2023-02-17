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Published Сегодня, 08:38

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Updated Сегодня, 08:40

Еще 2 вакансии. В Омской области вновь ищут председателей судов

17 февраля 2023, 08:38
Фото: Город55

В Омской области снова появились две вакансии в судах

Сотрудников ищут в Советский районный суд Омска и Усть-Ишимский районный суд.

Квалификационная коллегия судей Омской области ведет поиск новых сотрудников. Сегодня, 17 февраля открыли следующие вакансии:

  1. должность председателя суда в Усть-Ишимский районный суд Омской области;
  2. должность заместителя председателя суда в Советский районный суд Омска.

Отметим, что заявления и документы принимают до 20 марта 2023 года.

Напомним, что недавно главное государственно-правовое управление Омской области испытывало наибольшую надобность в секретарях судебных заседаний. В аппарате мировых судей на эту должность было открыто 17 вакансий.

Пять омских судей и председатель районного суда уйдут в отставку
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#Ксения Карагодина#Вакансии#Суд#Общество#Город#Новости#Заработок#Зарплата#Омск#Омская область
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