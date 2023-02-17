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Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Эксперт: Цифровое удостоверение личности на смартфонах позволит следить за человеком

Сегодня, 07:43
Исполнительный директор ресурса «Оборот.ру» Иван Кургузов заявил, что введение цифрового удостоверения личности на смартфонах даст возможность следить за человеком с помощью портала госуслуг.

Он пояснил, что инициатива Минцифры по оцифровке и переносу личных документов на смартфоны пользователей это «сложная и рискованная история», пишет Pravda.Ru.

По словам Кургузова, теоретически, если часть документов перенести в телефон и предъявлять в электронном виде вместо бумажных, это было бы удобнее. Однако паспорт является «ультимативным» документом, он позволяет очень многое, и попадает в зону потенциальной уязвимости с более высоким риском.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что нельзя забывать и о том, что на данной стадии IT-решения в подобной области содержат ошибки. И наконец, ничто не мешает сейчас следить за человеком через приложение Госуслуг, резюмировал он.

#Общество
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