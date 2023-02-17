Эксперт: Цифровое удостоверение личности на смартфонах позволит следить за человеком

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Он пояснил, что инициатива Минцифры по оцифровке и переносу личных документов на смартфоны пользователей это «сложная и рискованная история», пишет Pravda.Ru.
По словам Кургузова, теоретически, если часть документов перенести в телефон и предъявлять в электронном виде вместо бумажных, это было бы удобнее. Однако паспорт является «ультимативным» документом, он позволяет очень многое, и попадает в зону потенциальной уязвимости с более высоким риском.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что нельзя забывать и о том, что на данной стадии IT-решения в подобной области содержат ошибки. И наконец, ничто не мешает сейчас следить за человеком через приложение Госуслуг, резюмировал он.