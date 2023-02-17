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Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Эксперт Стонис рассказала об основных правилах процедуры банкротства

Сегодня, 10:50
Для многих организаций-должников процедура банкротства является своего рода спасательным кругом. Эту услугу предлагают многие компании и специалисты.

Эксперт по банкротству Светлана Стонис в беседе с Общественной службой новостей рассказала, можно ли обращаться к тем, кто предлагает услугу по банкротству быстро и недорого.

Юрист рассказала о том, кто такой арбитражный управляющий. Это конкретный человек, выступающей в качестве брокера, который берет на себя обязательства по управлению процедурой банкротства. Действует он в интересах кредитора, а не должника. Его ключевая задача сводится к тому, чтобы рассчитаться с кредиторами, а не защитить имущества должника и его семьи.

Хороших специалистов по банкротству на самом деле не так много в силу специфики этой деятельности. Поэтому, прежде чем принять решение о проведении процедуры признания несостоятельности, необходимо найти квалифицированного юриста. Он должен знать, что такое банкротство и иметь серьезный опыт в этом деле. Без участия такого специалиста процедура будет сопряжена с большими рисками.

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