Эксперт Стонис рассказала об основных правилах процедуры банкротства

Юрист рассказала о том, кто такой арбитражный управляющий. Это конкретный человек, выступающей в качестве брокера, который берет на себя обязательства по управлению процедурой банкротства. Действует он в интересах кредитора, а не должника. Его ключевая задача сводится к тому, чтобы рассчитаться с кредиторами, а не защитить имущества должника и его семьи.