Эксперт обозначил последствия внесения России в новый черный список ЕС

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Он пояснил, что это еще один черный список, куда удалось внести РФ, чтобы иметь возможность подвергнуть репрессиям компании на территории ЕС, пишет Pravda.Ru.
По словам Колташова, с 2017 года Евросоюз вел с Россией переговоры, но Москва отказалась сотрудничать в налоговых вопросах, отсюда и внесение в черный список — так они подают эту позицию. А что касается санкционной политики Запада в отношении РФ, то ее внесение в новый черный список позволит оказывать деструктивное влияние на внешнюю торговлю страны и ее финансовые взаимоотношения с другими странами и европейскими компаниями.
Однако, как отметил экономист, решение Брюсселя никак не повлияет на российскую экономику. Если они перейдут к каким-то активным действиям, это может оказать отрицательное влияние на работу европейских компаний на российском рынке с точки зрения их присутствия в нашей экономике, резюмировал он.