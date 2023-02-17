Эксперт обозначил последствия внесения России в новый черный список ЕС

По словам Колташова, с 2017 года Евросоюз вел с Россией переговоры, но Москва отказалась сотрудничать в налоговых вопросах, отсюда и внесение в черный список — так они подают эту позицию. А что касается санкционной политики Запада в отношении РФ, то ее внесение в новый черный список позволит оказывать деструктивное влияние на внешнюю торговлю страны и ее финансовые взаимоотношения с другими странами и европейскими компаниями.