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Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Эксперт обозначил последствия внесения России в новый черный список ЕС

Сегодня, 07:32
Экономист Василий Колташов прокомментировал решение Евросоюза (ЕС) включить Российскую Федерацию в черный список как юрисдикцию, которая отказывается взаимодействовать по налоговым вопросам.

Он пояснил, что это еще один черный список, куда удалось внести РФ, чтобы иметь возможность подвергнуть репрессиям компании на территории ЕС, пишет Pravda.Ru.

По словам Колташова, с 2017 года Евросоюз вел с Россией переговоры, но Москва отказалась сотрудничать в налоговых вопросах, отсюда и внесение в черный список — так они подают эту позицию. А что касается санкционной политики Запада в отношении РФ, то ее внесение в новый черный список позволит оказывать деструктивное влияние на внешнюю торговлю страны и ее финансовые взаимоотношения с другими странами и европейскими компаниями.

Однако, как отметил экономист, решение Брюсселя никак не повлияет на российскую экономику. Если они перейдут к каким-то активным действиям, это может оказать отрицательное влияние на работу европейских компаний на российском рынке с точки зрения их присутствия в нашей экономике, резюмировал он.

 

#Политика
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