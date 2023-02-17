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Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Экономист Алексеев: Банкротство стало состязанием

Сегодня, 10:28
Банкротство юрлиц превратилось в услугу, которой пользуются должники. По сути, это состязание между кредиторами и заемщиками.

Экономист Михаил Алексеев в беседе с Общественной службой новостей рассказал о сути и специфике процедуры.

По словам эксперта, у кредиторов в процедуре банкротства организации больше прав, чем у заемщика. Финансирует процедуру тот, кто подает на нее. Это достаточно дорогостоящее мероприятие. При этом заявитель подписывает соответствующее обязательство.

Самое опасное в процедуре банкротства – привлечение к субсидиарной ответственности, а также взыскание убытков с лица, которое контролирует должника. Например, директора, бухгалтера, юриста, учредителя или любого другого лица, которые не имеет к этому бизнесу никакого отношения. Для этого потребуется доказательство того, что она давал какие-либо распоряжения.

Эксперт отметил, что многие надеются, что компания будет ликвидирована за несоответствие юрадреса.

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