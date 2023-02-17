Экономист Алексеев: Банкротство стало состязанием

Самое опасное в процедуре банкротства – привлечение к субсидиарной ответственности, а также взыскание убытков с лица, которое контролирует должника. Например, директора, бухгалтера, юриста, учредителя или любого другого лица, которые не имеет к этому бизнесу никакого отношения. Для этого потребуется доказательство того, что она давал какие-либо распоряжения.