Экономист Алексеев: Банкротство стало состязанием

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Экономист Михаил Алексеев в беседе с Общественной службой новостей рассказал о сути и специфике процедуры.
По словам эксперта, у кредиторов в процедуре банкротства организации больше прав, чем у заемщика. Финансирует процедуру тот, кто подает на нее. Это достаточно дорогостоящее мероприятие. При этом заявитель подписывает соответствующее обязательство.
Самое опасное в процедуре банкротства – привлечение к субсидиарной ответственности, а также взыскание убытков с лица, которое контролирует должника. Например, директора, бухгалтера, юриста, учредителя или любого другого лица, которые не имеет к этому бизнесу никакого отношения. Для этого потребуется доказательство того, что она давал какие-либо распоряжения.
Эксперт отметил, что многие надеются, что компания будет ликвидирована за несоответствие юрадреса.