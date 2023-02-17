Долгов на 200 тыс. В Омской области сотрудники ГИБДД на трассе задержали должника

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Инспекторы ДПС остановили на автодороге Челябинск-Новосибирск в районе 764 километра автомобиль «Mazda», об этом сообщили в Госавтоинспекции Омской области.
У владельца автомобиля имеется задолженности в размере 202 251 рублей, из которых 22 500 рублей — неоплаченные штрафы за ПДД, согласно данным системы «Паутина». Отметим, что на место прибыли представители службы судебных приставов и забрали машину должника на специализированную стоянку.
Напомним, что по административному законодательству предоставляется 60 дней на оплату штрафа. В случае неуплаты взыскание средств происходит в принудительном порядке.