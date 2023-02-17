Долгов на 200 тыс. В Омской области сотрудники ГИБДД на трассе задержали должника

У владельца автомобиля имеется задолженности в размере 202 251 рублей, из которых 22 500 рублей — неоплаченные штрафы за ПДД, согласно данным системы «Паутина». Отметим, что на место прибыли представители службы судебных приставов и забрали машину должника на специализированную стоянку.