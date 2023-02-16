Врач объяснил причину отмирания конечностей у фигуриста Костомарова

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
10 января спортсмен был направлен в стационар с пневмонией и подключен к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.
Хирург считает, что ухудшение периферического кровоснабжения у фигуриста обусловлено длительным пребыванием на аппаратах искусственного жизнеобеспечения, следствием чего стал некроз тканей. Велика и вероятность того, что в терапии были применены препараты инотропной поддержки, в частности — адреналин, пишет infox.ru.
Врач пояснил, что в случае длительного применения подобных препаратов наблюдается спазмирование мелких сосудов, и могут развиться осложнения, среди которых и некроз дистальных отделов конечностей.
Также медик предположил и такую вероятную причину некроза, как развитие синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, что стало причиной тромбоза мелких сосудов. Врачам сложно повлиять на такой процесс даже при условии проведения соответствующей терапии.