Врач объяснил причину отмирания конечностей у фигуриста Костомарова

Хирург считает, что ухудшение периферического кровоснабжения у фигуриста обусловлено длительным пребыванием на аппаратах искусственного жизнеобеспечения, следствием чего стал некроз тканей. Велика и вероятность того, что в терапии были применены препараты инотропной поддержки, в частности — адреналин, пишет infox.ru.