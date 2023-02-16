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Posted Сегодня, 16:58

Published Сегодня, 16:58

Modified Сегодня, 16:59

Updated Сегодня, 16:59

Врач объяснил причину отмирания конечностей у фигуриста Костомарова

Сегодня, 16:58
Роман Костомаров перенес операции по удалению стопы и нескольких пальцев рук. По мнению кандидата медицинских наук, хирурга отделения сердечно-сосудистой хирургии Алексея Федорова, причиной некроза является ухудшение периферического кровоснабжения.

10 января спортсмен был направлен в стационар с пневмонией и подключен к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Хирург считает, что ухудшение периферического кровоснабжения у фигуриста обусловлено длительным пребыванием на аппаратах искусственного жизнеобеспечения, следствием чего стал некроз тканей. Велика и вероятность того, что в терапии были применены препараты инотропной поддержки, в частности — адреналин, пишет infox.ru.

Врач пояснил, что в случае длительного применения подобных препаратов наблюдается спазмирование мелких сосудов, и могут развиться осложнения, среди которых и некроз дистальных отделов конечностей.

Также медик предположил и такую вероятную причину некроза, как развитие синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, что стало причиной тромбоза мелких сосудов. Врачам сложно повлиять на такой процесс даже при условии проведения соответствующей терапии.

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