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Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

Волочкова резко ответила подписчикам на призыв провериться у психиатра

Сегодня, 07:57
Подписчики предложили балерине Анастасии Волочковой обратиться в психиатрическое медучреждение после того, как она опубликовала своем блоге новый снимок.

Подписчики назвали снимок «обнаженным», передает Общественная Служба Новостей. Балерина ответила, что она сфотографировалась в мини-купальнике, а само фото – в цветочках. На призыв подписчиков обратиться к психиатру артистка посоветовала в ответ сделать им то же самое. Достаточно в резкой форме балерина дала своим критикам понять, что не нуждается в их советах.

Волочкова рассказала, что в настоящее время действительно лечится в центре спортмедицины. Врачи помогают балерине восстановить сустав, который она повредила. Однако несмотря на эту проблему, артистка продолжает активно трудиться.

Что бы ни говорили критики в адрес балерины, она заявила, что будет продолжать радовать людей своими снимками.

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