Волочкова резко ответила подписчикам на призыв провериться у психиатра

Подписчики назвали снимок «обнаженным», передает Общественная Служба Новостей. Балерина ответила, что она сфотографировалась в мини-купальнике, а само фото – в цветочках. На призыв подписчиков обратиться к психиатру артистка посоветовала в ответ сделать им то же самое. Достаточно в резкой форме балерина дала своим критикам понять, что не нуждается в их советах.