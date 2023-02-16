Волочкова резко ответила подписчикам на призыв провериться у психиатра

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Подписчики назвали снимок «обнаженным», передает Общественная Служба Новостей. Балерина ответила, что она сфотографировалась в мини-купальнике, а само фото – в цветочках. На призыв подписчиков обратиться к психиатру артистка посоветовала в ответ сделать им то же самое. Достаточно в резкой форме балерина дала своим критикам понять, что не нуждается в их советах.
Волочкова рассказала, что в настоящее время действительно лечится в центре спортмедицины. Врачи помогают балерине восстановить сустав, который она повредила. Однако несмотря на эту проблему, артистка продолжает активно трудиться.
Что бы ни говорили критики в адрес балерины, она заявила, что будет продолжать радовать людей своими снимками.