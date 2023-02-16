В России могут запретить публикации о состоянии здоровья знаменитостей

Политолог в своем письме предлагает рассмотреть вопрос о разработке изменений для внесения их в федеральное законодательство, касающихся ограничения права сотрудников СМИ на размещение публикаций данных, составляющих врачебную тайну. Исключением могут стать случаи, когда пациент дает письменное согласие на их размещение, либо от его имени действуют родственники в случае его недееспособности.