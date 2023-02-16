В России могут запретить публикации о состоянии здоровья знаменитостей

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
В тексте документа политолог подчеркнул, что в Конституции РФ содержатся положения о праве каждого на личную, семейную и врачебную тайну, а также о неприкосновенности личной жизни.
В редакции Russian.rt.com есть копия письма на имя Максута Шадаева, главы российского Минцифры.
Невзирая на то, что законами РФ гражданам гарантируется свобода слова, следует сделать исключение для случаев, при которых затрагивается неприкосновенность личной жизни известных людей. Это происходит, когда публикуются сведения об их болезни и подробности лечения, что может причинить дополнительный урон пациенту, отмечает Орлов.
Политолог в своем письме предлагает рассмотреть вопрос о разработке изменений для внесения их в федеральное законодательство, касающихся ограничения права сотрудников СМИ на размещение публикаций данных, составляющих врачебную тайну. Исключением могут стать случаи, когда пациент дает письменное согласие на их размещение, либо от его имени действуют родственники в случае его недееспособности.