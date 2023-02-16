В Омской области за год количество пенсионеров уменьшилось на 4 тысячи человек

1 января 2022 года в регионе было зарегистрировано 569,8 тысяч человек, которые получают разные пенсионные выплаты, а к 1 января 2023 года показатель уменьшился до 566,1 тыс. Количество пенсий по инвалидности наоборот выросли с 20,6 тысячи человек до 20,7 тысячи человек.