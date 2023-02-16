В Омской области за год количество пенсионеров уменьшилось на 4 тысячи человек

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
В Омской области за год уменьшилось число омичей, получающих пенсии по старости. По данным Омскстата — с 476,6 тысячи человек до 471,1 тысячи.
1 января 2022 года в регионе было зарегистрировано 569,8 тысяч человек, которые получают разные пенсионные выплаты, а к 1 января 2023 года показатель уменьшился до 566,1 тыс. Количество пенсий по инвалидности наоборот выросли с 20,6 тысячи человек до 20,7 тысячи человек.
Отметим, что средний размер пенсии за год вырос на 2333,1 руб. 1 января 2023 года показатель составлял 18 219,9 руб.
Размер средней пенсии составляет:
Напомним, в Росстате недавно сообщили, что на пособия и пенсии в Омске живет 606 тысяч человек, где треть из них пенсионеры.