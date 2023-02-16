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Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

В Омской области за год количество пенсионеров уменьшилось на 4 тысячи человек

16 февраля 2023, 10:12
Фото: Город55
В начале 2022 года средний размер пенсий составил 15 886,8 руб. В январе 2023 года — 18 219,9 руб.

В Омской области за год уменьшилось число омичей, получающих пенсии по старости. По данным Омскстата — с 476,6 тысячи человек до 471,1 тысячи.

1 января 2022 года в регионе было зарегистрировано 569,8 тысяч человек, которые получают разные пенсионные выплаты, а к 1 января 2023 года показатель уменьшился до 566,1 тыс. Количество пенсий по инвалидности наоборот выросли с 20,6 тысячи человек до 20,7 тысячи человек.

Отметим, что средний размер пенсии за год вырос на 2333,1 руб. 1 января 2023 года показатель составлял 18 219,9 руб.

Размер средней пенсии составляет:

  • по старости — 19 294,5 руб;
  • по инвалидности — 12 095,3 руб;
  • социальной пенсии — 12 529,3 руб.

Напомним, в Росстате недавно сообщили, что на пособия и пенсии в Омске живет 606 тысяч человек, где треть из них пенсионеры.

Прокуратура в Омской области помогла жителям соседнего региона разобраться с пенсией
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#Ксения Карагодина#Пенсия#Омскстат#Общество#Город#Пенсионеры#Пенсии#Новости#Омск#Омская область
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