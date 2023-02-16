В Омской области в огне на ферме погибли 18 малышей

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
В Черлакском районе Омской области силовики и эксперты устанавливают все причины инцидента на ферме в селе Первый Шаг.
«В среду, 15 февраля, около 13:18 поступило сообщение о пожаре на животноводческой базе одного из крестьянско-фермерских хозяйств», - рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Прибывшие на место спасатели возгорание потушили, но спасти всех животных не удалось. В огне погибло 18 телят.
Предварительно, этот инцидент произошел из-за замыкания электропроводки, однако истинный причины происшествия будут установлены только после проведения пожарно-технической экспертизы.