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Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

В Омской области в огне на ферме погибли 18 малышей

16 февраля 2023, 10:21
Фото: 1MI
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Предварительно, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.

В Черлакском районе Омской области силовики и эксперты устанавливают все причины инцидента на ферме в селе Первый Шаг.

«В среду, 15 февраля, около 13:18 поступило сообщение о пожаре на животноводческой базе одного из крестьянско-фермерских хозяйств», - рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Прибывшие на место спасатели возгорание потушили, но спасти всех животных не удалось. В огне погибло 18 телят.

Предварительно, этот инцидент произошел из-за замыкания электропроводки, однако истинный причины происшествия будут установлены только после проведения пожарно-технической экспертизы.

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