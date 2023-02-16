Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
В Омской области работникам лесного хозяйства с 1 марта увеличат зарплату. Соответствующий приказ за подписью начальника главного управления лесного хозяйства региона Сергея Максимова опубликован на официальном портале правовой информации.
Размер ежемесячной надбавки зависит от занимаемой должности — от 79% до 128% от должностного оклада.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске чиновникам повысят зарплаты с 1 марта. Надбавка к окладу, как сказано в документе, полагается за «повышенную напряженность и интенсивность труда».