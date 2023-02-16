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Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

В Омской области работникам лесного хозяйства с 1 марта увеличат зарплату

16 февраля 2023, 06:48
Фото: 1MI
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Размер ежемесячной надбавки зависит от занимаемой должности — от 79% до 128% от должностного оклада.

В Омской области работникам лесного хозяйства с 1 марта увеличат зарплату. Соответствующий приказ за подписью начальника главного управления лесного хозяйства региона Сергея Максимова опубликован на официальном портале правовой информации.

Размер ежемесячной надбавки зависит от занимаемой должности — от 79% до 128% от должностного оклада.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске чиновникам повысят зарплаты с 1 марта. Надбавка к окладу, как сказано в документе, полагается за «повышенную напряженность и интенсивность труда».

В Омске чиновникам повысят зарплаты с 1 марта
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#Евгений Игишев#Лесное хозяйство#Лесничества#Лесхоз#Зарплата#Премия#Общество#Омск#Омская область
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