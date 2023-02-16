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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

В Омской области после порыва водопровода началась прокурорская проверка

16 февраля 2023, 13:43
Фото: 1MI
Жители почти на сутки остались без воды.

Накануне, 154 февраля, в городе Исилькуль Омской области случился порыв водопровода. Без воды остались 322 частных жилых дома, пять социальных объектов — детские сады и школы — и два предприятия. Водоснабжения лишились более 8,5 тыс человек.

Только сегодня, 16 февраля, порыв удалось устранить. На месте работали сотрудники АО «Омскоблводопровод». Подача воды была возобновлена. Тем не менее, в ситуацию вмешались прокуроры.

«Исилькульская межрайонная прокуратура Омской области по факту случившегося проводит проверку, в ходе которой даст оценку соблюдения законодательства в жилищно-коммунальной сфере органом местного самоуправления и ресурсоснабжающей организацией», — сообщили в областной прокуратуре и добавили, что по результатам проверки могут принять меры прокурорского реагирования.

Ранее на юге Омской области из-за аварии без газа остался целый поселок. В течение двух часов газоснабжение восстановили.

В Омской области жители поселка остались без газа
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#Ольга Акамова#Вода#ЧП#Проверка#Водоснабжение#Авария#Порыв на водопроводе#Город#Новости#Омская область
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