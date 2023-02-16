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Published Сегодня, 07:05

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Updated Сегодня, 07:05

В Омской области несколько социальных категорий приравняли в правах к ветеранам ВОВ

16 февраля 2023, 07:05
Фото: 1MI
иллюстрация
В Омске пополнилось число категорий, имеющих право на бесплатные социальные услуги.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что по инициативе ведомства принят закон, дополняющий список граждан, имеющих право на бесплатные социальные услуги. Разрабатывался проект закона совместно с региональным министерством труда и соцразвития.

Речь в законе идет о бесплатном социальном обслуживании на дому, а также в формате стационара или полустационара. Теперь в перечень включены следующие категории:

  • Участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
  • Инвалиды боевых действий;
  • Омичи, награжденные знаками: «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя»;
  • Омичи, работавшие в период ВОВ на предприятиях противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в тылу, в зонах действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;
  • Члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале ВОВ в портах других государств.

Закон, закрепляющий перечень категорий, сегодня приняло Заксобрание Омской области. Напомним, вчера в горсовете обсуждали льготы для почетных граждан Омска, заседание пришло к выводу, что льготы нужно урезать для будущих обладателей звания.

#Дарья Зыкова#Омск#Меры поддержки#Социальные услуги#Пенсионеры#Ветераны#Великая Отечественная война#Минтруд#Прокуратура Омской области#Общество#Новости#Омская область
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