В Омской области несколько социальных категорий приравняли в правах к ветеранам ВОВ

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что по инициативе ведомства принят закон, дополняющий список граждан, имеющих право на бесплатные социальные услуги. Разрабатывался проект закона совместно с региональным министерством труда и соцразвития.
Речь в законе идет о бесплатном социальном обслуживании на дому, а также в формате стационара или полустационара. Теперь в перечень включены следующие категории:
Закон, закрепляющий перечень категорий, сегодня приняло Заксобрание Омской области. Напомним, вчера в горсовете обсуждали льготы для почетных граждан Омска, заседание пришло к выводу, что льготы нужно урезать для будущих обладателей звания.