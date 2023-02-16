В Омской области несколько социальных категорий приравняли в правах к ветеранам ВОВ

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что по инициативе ведомства принят закон, дополняющий список граждан, имеющих право на бесплатные социальные услуги. Разрабатывался проект закона совместно с региональным министерством труда и соцразвития.



Речь в законе идет о бесплатном социальном обслуживании на дому, а также в формате стационара или полустационара. Теперь в перечень включены следующие категории: