В омских Нефтяниках после затянувшегося ремонта откроется детский сад

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
В Нефтяниках после ремонта готовится к открытию детский сад №312. Дошкольное учреждение ремонтировали с сентября 2022 года. Об окончании работ в своем телеграмм-канале сообщила экс-мэр Омска Оксана Фадина.
«Приёмка работ прошла. Кухня, которую мы не так давно видели разбитой, теперь выглядит чистой, технологичной. Каким и должен быть современный детский сад. Полностью обновлены система отопления и пищеблок. Работы велись с сентября прошлого года до середины февраля», — сообщила бывший градоначальник.
Ранее родители дошкольников неоднократно жаловались на холод в группах. Весной прошлого года, при подготовке к капитальному ремонту системы отопления и вентиляции в образовательном учреждении, подсчитали смету работ — 5,75 млн рублей. Однако, в процессе ремонта выяснилось, что система холодного водоснабжения и канализации также нуждается в замене. В итоге сумма выросла до 11,3 млн, уточнила Оксана Фадина.