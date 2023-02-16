В омских Нефтяниках после затянувшегося ремонта откроется детский сад

Ранее родители дошкольников неоднократно жаловались на холод в группах. Весной прошлого года, при подготовке к капитальному ремонту системы отопления и вентиляции в образовательном учреждении, подсчитали смету работ — 5,75 млн рублей. Однако, в процессе ремонта выяснилось, что система холодного водоснабжения и канализации также нуждается в замене. В итоге сумма выросла до 11,3 млн, уточнила Оксана Фадина.