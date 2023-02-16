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В омских Нефтяниках после затянувшегося ремонта откроется детский сад

16 февраля 2023, 07:49
Фото: Телеграмм-канал Оксаны Фадиной
Работы велись с сентября прошлого года до середины февраля.

В Нефтяниках после ремонта готовится к открытию детский сад №312. Дошкольное учреждение ремонтировали с сентября 2022 года. Об окончании работ в своем телеграмм-канале сообщила экс-мэр Омска Оксана Фадина.

«Приёмка работ прошла. Кухня, которую мы не так давно видели разбитой, теперь выглядит чистой, технологичной. Каким и должен быть современный детский сад. Полностью обновлены система отопления и пищеблок. Работы велись с сентября прошлого года до середины февраля», — сообщила бывший градоначальник.

Ранее родители дошкольников неоднократно жаловались на холод в группах. Весной прошлого года, при подготовке к капитальному ремонту системы отопления и вентиляции в образовательном учреждении, подсчитали смету работ — 5,75 млн рублей. Однако, в процессе ремонта выяснилось, что система холодного водоснабжения и канализации также нуждается в замене. В итоге сумма выросла до 11,3 млн, уточнила Оксана Фадина.

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#Евгений Игишев#Детский сад#Дошкольное образование#Нефтяники#Город#Омск#Оксана Фадина#Фадина Оксана Николаевна
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