В мессенджере WhatsApp ввели новые правила

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на PRIMPRESS, после этой даты владельцы аккаунтов в мессенджере смогут сами определять, кто сможет видеть их в «онлайн». И было ли ими прочитано сообщение, которое человек из списка контактов отправил до этого.
Помимо этого, по-новому можно будет удалять сообщения. До этого у пользователя был выбор: сделать это только у себя или у собеседника. Теперь удалить сообщения у себя можно будет только в считанные секунды. После чего исчезает доступ к написанному. В то время, как у других пользователей будет по-прежнему возможность видеть сообщение. И это может оказаться настоящей проблемой.