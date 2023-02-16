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Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

В мессенджере WhatsApp ввели новые правила

Сегодня, 09:44
В популярном мессенджере WhatsApp появились новые правила, которые начнут действовать после 17 февраля.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на PRIMPRESS, после этой даты владельцы аккаунтов в мессенджере смогут сами определять, кто сможет видеть их в «онлайн». И было ли ими прочитано сообщение, которое человек из списка контактов отправил до этого.

Помимо этого, по-новому можно будет удалять сообщения. До этого у пользователя был выбор: сделать это только у себя или у собеседника. Теперь удалить сообщения у себя можно будет только в считанные секунды. После чего исчезает доступ к написанному. В то время, как у других пользователей будет по-прежнему возможность видеть сообщение. И это может оказаться настоящей проблемой.



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