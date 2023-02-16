В мессенджере WhatsApp ввели новые правила

Помимо этого, по-новому можно будет удалять сообщения. До этого у пользователя был выбор: сделать это только у себя или у собеседника. Теперь удалить сообщения у себя можно будет только в считанные секунды. После чего исчезает доступ к написанному. В то время, как у других пользователей будет по-прежнему возможность видеть сообщение. И это может оказаться настоящей проблемой.