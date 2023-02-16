В деле о земле под «Агро Омском» подана кассационная жалоба

Бойко отправился в колонию на 6 лет, а члены ООО «ИСТ» снова пошли за справедливостью. Впрочем, приговор, вынесенный Бойко, им не помог. Суд пришел к выводу, что новых обстоятельств в деле не появилось: «о причиненном Бойко А.Д. ущербе ООО „ИСТ“ и его размере Моисееву А.Т. было известно ещё в 2016 при рассмотрении дела № А46-5170/2015», «указание заявителя на то, что приговором суда по уголовному делу установлена стоимость права аренды в размере 134 406 367 руб. 20 коп., также не является вновь открывшимся обстоятельством», преюдициального значения решение по делу Бойко не имеет.