В деле о земле под «Агро Омском» подана кассационная жалоба

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
В судебной тяжбе, связанной с земельным участком напротив омского гипермаркета «Метро» наметился новый поворот: один из участников дела, бизнесмен Моисеев, подал кассационную жалобу.
Напомним суть. Татьяна Быченко, действующая в интересах ООО «Институт строительных технологий», подала судебный иск к ЗАО «Аргус» об отсутствии у «Аргуса» прав на аренду земельного участка с кадастровым номером 55:36:070 106:3079. Речь о 26 гектарах земли напротив гипермаркета «Метро», на которых ежегодно проводится выставка «Агро Омск».
Позже к участию в процессе были привлечены совладельцы «Института строительных технологий» — Александр Моисеев как соистец, Артем Бойко, Илья Иванов и Петр Варнавский в качестве третьих лиц. Варнавский — это сын бессменного спикера законодательного собрания Омской области, Иванов — совладелец кинотеатра имени Маяковского, «Казачьей слободы» и других значимых для Омска активов.
Суд первой инстанции отклонил иск еще в 2015 году. Тогда Быченко и Моисеев подали апелляцию.
— В обоснование жалобы Быченко Т.С. указывает на отсутствие в условиях договора об уступке прав по договору аренды земельного участка признаков возмездности, — говорится в судебных документах, — что в соответствии со статьями 166, 572 ГК РФ влечет его ничтожность. Также указывает на неполучение ООО «Институт строительных технологий» какого-либо вознаграждения за уступку права аренды в пользу ЗАО «Аргус», соответственно, стороны нарушили требования статьи 575 ГК РФ, запрещающей безвозмездные сделки между коммерческими организациями.
Апелляционный суд жалобу отклонил: по мнению судьи, истцам так и не удалось доказать, что их законные права были каким-то образом нарушены.
Однако в 2022 году Александр Моисеев снова обратился в суд в связи с «обстоятельствами, возникшими после принятия судебного акта». Речь о приговоре, вынесенном Артему Бойко в ноябре 2021 года за мошенничество и растрату. Тогда суд пришел к выводу, что Бойко, директор ИСТ, передал землю «Аргусу» (аффилированной фирме), нарушая права своих компаньонов.
Стоит отметить, что директором «Аргуса» с 2013 года был Вячеслав Ларин, одновременно директор ООО «Райдер-сервис», принадлежавшего Петру Варнавскому и Илье Иванову, и председатель правления Потребительского общества «Содружество» с Ивановым в качестве одного из соучредителей, зарегистрированного по тому же адресу. В связи со всеми этими данными «Коммерческие вести» уверенно писали, что «Аргус» находился под контролем Варнавского и Иванова.
Бойко отправился в колонию на 6 лет, а члены ООО «ИСТ» снова пошли за справедливостью. Впрочем, приговор, вынесенный Бойко, им не помог. Суд пришел к выводу, что новых обстоятельств в деле не появилось: «о причиненном Бойко А.Д. ущербе ООО „ИСТ“ и его размере Моисееву А.Т. было известно ещё в 2016 при рассмотрении дела № А46-5170/2015», «указание заявителя на то, что приговором суда по уголовному делу установлена стоимость права аренды в размере 134 406 367 руб. 20 коп., также не является вновь открывшимся обстоятельством», преюдициального значения решение по делу Бойко не имеет.
В итоге иск снова был отклонен. Моисеев подал апелляционную жалобу, но и ее тоже отклонили. Наконец, 6 февраля была подана кассационная жалоба. Она будет рассмотрена 28 марта.