Ученый рассказал о необходимости «временного скачка» размером в секунду в 2028 году

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на РИА Новости, ненормально большая скорость вращения Земли может быть связана с изменениями момента инерции ядра.
Согласно другой теории, это вызывает аномальное количество осадков. Когда они испаряются, тогда, наоборот, замедляется вращение Земли.
Но что тому виной, точно пока никто не знает. Хотя со временем и это науке удастся объяснить.
Уже известно, что день 29 июня прошлого года стал самым коротким днем за всю историю планеты. Не так давно скорость ее вращения замедлялась. И, начиная с 70-х годов прошлого века, ученые вынуждены были ввести дополнительные 37 секунд.