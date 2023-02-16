Ученый рассказал о необходимости «временного скачка» размером в секунду в 2028 году

По словам главного научного сотрудника ВНИИФТРИ Виталия Пальчикова, Земля в последние годы вращается намного быстрее обычного. Чтобы привести время в норму, через пять лет нужно будет вычесть одну секунду.