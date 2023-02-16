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Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Ученый из РФ: Турцию ждут повторные землетрясения в ближайшие годы

Сегодня, 13:10
Ведущий научный сотрудник Института физики Земли РАН Алексей Завьялов в рамках беседы с журналистами проанализировал озвученную геофизиком Ахметом Эрджаном теорию, согласно которой в Турции в ближайшие 2-3 года будут происходить повторные толчки землетрясения магнитудой примерно 7,4.

Собеседник издания уточнил, что землетрясения, афтершоки – повторяющиеся колебания земной коры – в некоторых случаях могут продолжаться несколько лет. Завьялов считает, что сейчас необходимо вести наблюдение за пострадавшим регионом. Он предположил, что заявление коллеги могло быть основано на его опыте, в противном случае оно голословно. Об этом сообщает pravda.ru.

Эксперт подчеркивает, что территория, которую охватила природная катастрофа, стабильно оставалась сейсмоактивной. Поэтому землетрясения были ожидаемыми.

Завьялов остался удивлен тем фактом, что в Кахраманмараше в это время были зафиксированы толчки с магнитудой от 7,4 до 7,6.

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