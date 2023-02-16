Ученый из РФ: Турцию ждут повторные землетрясения в ближайшие годы

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Собеседник издания уточнил, что землетрясения, афтершоки – повторяющиеся колебания земной коры – в некоторых случаях могут продолжаться несколько лет. Завьялов считает, что сейчас необходимо вести наблюдение за пострадавшим регионом. Он предположил, что заявление коллеги могло быть основано на его опыте, в противном случае оно голословно. Об этом сообщает pravda.ru.
Эксперт подчеркивает, что территория, которую охватила природная катастрофа, стабильно оставалась сейсмоактивной. Поэтому землетрясения были ожидаемыми.
Завьялов остался удивлен тем фактом, что в Кахраманмараше в это время были зафиксированы толчки с магнитудой от 7,4 до 7,6.