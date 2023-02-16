Ученый из РФ: Турцию ждут повторные землетрясения в ближайшие годы

Собеседник издания уточнил, что землетрясения, афтершоки – повторяющиеся колебания земной коры – в некоторых случаях могут продолжаться несколько лет. Завьялов считает, что сейчас необходимо вести наблюдение за пострадавшим регионом. Он предположил, что заявление коллеги могло быть основано на его опыте, в противном случае оно голословно. Об этом сообщает pravda.ru.