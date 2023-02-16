«Сюрприза» не будет. В Омском парке уберут популярный аттракцион

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
В группе Городские парки | Омск сообщили, что в парке им. 30-летия ВЛКСМ уберут известный аттракцион «Сюрприз».
Отметим, что аттракцион работал с 70х годов. Однако в этом году «Сюрприз» не прошел техническое освидетельствование. На сегодняшний день аттракцион небезопасен для пользования и считается неисправным.
Посетителям парка предлагают взамен покататься на новом аттракционе «Биоробот» в парке им 30-летия ВЛКСМ.
«Кроме вращения по кругу, вы еще вращаетесь вокруг своей оси, что тоже дарит интересные впечатления. Плюс это новый современный аттракцион», — отмечают в администрации парка.
Напомним, что в Советском парке по-прежнему можно прокатиться на «Сюрпризе».