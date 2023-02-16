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Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

«Сюрприза» не будет. В Омском парке уберут популярный аттракцион

16 февраля 2023, 12:52
Фото: Город55

Из омского парка 30-летия ВЛКСМ исчезнет аттракцион «Сюрприз»

Аттракцион работал с 70х годов и больше восстановлению не подлежит.

В группе Городские парки | Омск сообщили, что в парке им. 30-летия ВЛКСМ уберут известный аттракцион «Сюрприз».

Отметим, что аттракцион работал с 70х годов. Однако в этом году «Сюрприз» не прошел техническое освидетельствование. На сегодняшний день аттракцион небезопасен для пользования и считается неисправным.

Посетителям парка предлагают взамен покататься на новом аттракционе «Биоробот» в парке им 30-летия ВЛКСМ.

«Кроме вращения по кругу, вы еще вращаетесь вокруг своей оси, что тоже дарит интересные впечатления. Плюс это новый современный аттракцион», — отмечают в администрации парка.

Напомним, что в Советском парке по-прежнему можно прокатиться на «Сюрпризе».

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#Ксения Карагодина#Парк#Аттракцион#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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