Суд сохранил отсрочку от мобилизации для 12 омских предприятий

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
Вчера, 15 февраля, центральный районный суд Омска рассмотрел дело по иску прокуратуры города о лишении отсрочки от мобилизации сотрудников ряда крупных предприятий региона, которые, по мнению ведомства, не принимали участие в гособоронзаказе. Соответствующая информация появилась в картотеке суда. В удовлетворении иска суд отказал.
Таким образом, у работников предприятий остается право на отсрочку от мобилизации. Речь идет о 12 компаниях, хотя изначально в пресс-службе суда говорили о 14-и предприятиях.
Напомним, на основании девяти протоколов призывной комиссии работникам омских организаций предоставили отсрочку от мобилизации. В прокуратуре посчитали, что эти компании не принимали участие в гособоронзаказе. А значит работники предприятий не имеют оснований для отсрочки, согласно действующему законодательству.