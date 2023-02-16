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Суд сохранил отсрочку от мобилизации для 12 омских предприятий

16 февраля 2023, 03:18
Фото: 1MI
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В середине января прокурор Омска подал иск в суд с требованием лишить сотрудников ряда крупных предприятий региона отсрочки от мобилизации.

Вчера, 15 февраля, центральный районный суд Омска рассмотрел дело по иску прокуратуры города о лишении отсрочки от мобилизации сотрудников ряда крупных предприятий региона, которые, по мнению ведомства, не принимали участие в гособоронзаказе. Соответствующая информация появилась в картотеке суда. В удовлетворении иска суд отказал.

Таким образом, у работников предприятий остается право на отсрочку от мобилизации. Речь идет о 12 компаниях, хотя изначально в пресс-службе суда говорили о 14-и предприятиях.

  • АКБ «Новикомбанк»
  • АО «Омский каучук»
  • ООО «Газпромнефть-Каталитические Системы»
  • ООО «Газпромнефть-Снабжение»
  • ООО «Автоматика-Сервис»
  • ООО «Арена-инжиниринг»
  • ООО «Арена»
  • ООО «Газпромнефть-Графитек»
  • ООО «Нефтехимремонт»
  • ООО «Омский завод трубной изоляции»
  • ООО «ПОЛИПЛАСТИК ЗапСИБ»
  • ООО «Ремонтно-механический завод „ГПЗ-ОНПЗ“

Напомним, на основании девяти протоколов призывной комиссии работникам омских организаций предоставили отсрочку от мобилизации. В прокуратуре посчитали, что эти компании не принимали участие в гособоронзаказе. А значит работники предприятий не имеют оснований для отсрочки, согласно действующему законодательству.

Больше 10 омских компаний планируют лишить отсрочки от мобилизации. Публикуем список
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#Евгений Игишев#Суд#Решение суда#Судебное решение#Прокуратура#Отсрочка#Мобилизация#Омск#Омская область
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