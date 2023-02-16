Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

С омских дорог и улиц вывезли полмиллиона кубометров снега

16 февраля 2023, 04:28
Фото: Пресс-центр администрации города Омска
Большую часть вывозят дорожные службы, но к работам также привлекли и технику подрядчиков.

С омских дорог и улиц вывезли больше 500 тысяч кубометров снега. Как рассказали в администрации Омска, ежедневно на площадках под складирование снега принимают 11 и более тысяч тонн снега.

Большую часть вывозят дорожные службы, но к работам также привлекли и технику подрядчиков. Контракты с частниками рассчитаны до конца апреля. Кроме того, снег принимают от жителей города и от хозсубъектов.

Стоит отметить, что в этом сезоне общий объем вывезенного снега значительно превысил прошлогодний показатель — вывезли больше на 91,7 тыс. куб. м., чем год назад. Все дело в большом количестве осадков. Напомним, что нынешняя зима в регионе, по сообщениям синоптиков, оказалось более снежной, чем прошлая. В декабре из-за снегопада на улицы города справляться со стихией вышли больше тысячи дворников.

Весна не близко. В Омске уже раздают бесплатные талоны на вывоз снега
Узнать подробнее
В Омске за три миллиона рублей ищут подрядчика для вывоза снега
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Снег#Уборка снега#Снегоуборочная техника#Вывоз снега#Мэрия#Город#Омск
Подпишитесь
Суд сохранил отсрочку от мобилизации для 12 омских предприятий
Сегодня, 03:18
Акваторию на омском «Зеленом острове» арендует на 10 лет компания «Счастливчик»
Вчера, 11:04
Обеды на работе бьют по бюджету 53% омичей
Сегодня, 02:32
И вновь «черное небо». В Омске на сутки ввели режим неблагоприятных метеоусловий
Сегодня, 02:10
Экс-майор Гайдамак все же ответит в суде за смертельное ДТП на метромосту в Омске
Вчера, 11:26
Кассация подтвердила законность приговора экс-главе «Омсктрансмаша»
Сегодня, 02:55