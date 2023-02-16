С омских дорог и улиц вывезли полмиллиона кубометров снега

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
С омских дорог и улиц вывезли больше 500 тысяч кубометров снега. Как рассказали в администрации Омска, ежедневно на площадках под складирование снега принимают 11 и более тысяч тонн снега.
Большую часть вывозят дорожные службы, но к работам также привлекли и технику подрядчиков. Контракты с частниками рассчитаны до конца апреля. Кроме того, снег принимают от жителей города и от хозсубъектов.
Стоит отметить, что в этом сезоне общий объем вывезенного снега значительно превысил прошлогодний показатель — вывезли больше на 91,7 тыс. куб. м., чем год назад. Все дело в большом количестве осадков. Напомним, что нынешняя зима в регионе, по сообщениям синоптиков, оказалось более снежной, чем прошлая. В декабре из-за снегопада на улицы города справляться со стихией вышли больше тысячи дворников.