РЭО создал электронную модель федеральной схемы по обращению с отходами

Для всех регионов, регоператоров, операторов объектов обращения с отходами в системе созданы личные кабинеты. В целом к системе подключено более двух тысяч пользователей. Здесь представлена информация обо всех участниках рынка, которая ежемесячно обновляется. Сейчас внесение данных идет на добровольной основе, а обязанность по этой работе возникнет только после ввода ФГИС УТКО в эксплуатацию. Этим сейчас в первую очередь занимается РЭО и планирует закончить работу в первой половине 2023 года.