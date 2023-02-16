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РЭО создал электронную модель федеральной схемы по обращению с отходами

16 февраля 2023, 11:31
Фото: 1MI
Российский экологический оператор (РЭО) продемонстрирует электронную модель федеральной схемы по обращению с отходами в Госдуме.

Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, компания провела более 300 экспертиз за четыре года, собирая информацию о территориальных схемах и моделируя перспективные объекты и схемы потоков по всем регионам. В результате была разработана федеральная схема, которая отвечала целям снижения захоронения отходов и могла быть профинансирована РЭО и кабмином, передает newsnn.ru.

«В федсхему вошли 1240 объектов, включая 419 — по обработке отходов и 243 — по компостированию. В системе формируется блок мониторинга текущей деятельности региональных операторов. Для этого РЭО внес в систему данные о более чем 1 000 000 контейнерных площадок и начал собирать сведения о движении более 5000 мусоровозов», — сообщил Буцаев.

Информационная система, созданная РЭО, содержит три основных компонента: базу данных, аналитический модуль и интерактивную карту. В базе данных уже сейчас собирается 80% сведений для Федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). Аналитический модуль позволяет производить необходимые расчеты и моделировать терсхемы. Интерактивная карта содержит точные координаты всех объектов обращения с отходами, зоны деятельности регоператоров, источники образования отходов, схемы потоков и пр.

Инструментарий, разработанный РЭО, позволяет создавать в информационной системе электронные модели территориальных схем, которые будут с самого начала интегрированы в ФГИС УТКО.

Также РЭО в пилотном режиме безвозмездно передаст программное обеспечение для разработки электронных моделей терсхем всем заинтересованным субъектам РФ. Стоит отметить, что стоимость работ по актуализации электронных моделей составляет около 5−10 миллионов рублей, поэтому тестовое ПО даст возможность серьезно сэкономить бюджет.

Для всех регионов, регоператоров, операторов объектов обращения с отходами в системе созданы личные кабинеты. В целом к системе подключено более двух тысяч пользователей. Здесь представлена информация обо всех участниках рынка, которая ежемесячно обновляется. Сейчас внесение данных идет на добровольной основе, а обязанность по этой работе возникнет только после ввода ФГИС УТКО в эксплуатацию. Этим сейчас в первую очередь занимается РЭО и планирует закончить работу в первой половине 2023 года.

До конца года РЭО необходимо полностью перенести в ФГИС УТКО информацию из территориальных схем и наполнить систему сведениями, имеющимися у региональных операторов и владельцев объектов инфраструктуры. Одновременно с этим компания создает новые инструменты мониторинга, основанные не только на данных облетов, но и спутниковых снимках, данных видеонаблюдения. Для анализа информации разрабатываются нейронные сети.

В перспективе инфраструктура ФГИС УТКО должна использоваться для мониторинга ситуации в области обращения со всеми видами отходов, для чего РЭО подготовил поправки в Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

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