Психолог рассказал о целях постановочного убийства бойца Якущенко

Подобные видео направлены на психологическое давление и используются как элемент устрашения. Даже если позже выясняется, что «убитый» жив. В тот момент, когда человек смотрит видео, он воспринимает его сцены за действительность. О том, остался ли человек жив, выяснять никто не будет.