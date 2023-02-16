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Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:53

Updated Сегодня, 08:53

Психолог рассказал о целях постановочного убийства бойца Якущенко

Сегодня, 08:52
Видео со сценами насилия провоцирует на агрессию. Даже если оно постановочное, эффект от него такой же, как от реального.

Об этом рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей военный психолог Алексей Захаров.

Подобные видео направлены на психологическое давление и используются как элемент устрашения. Даже если позже выясняется, что «убитый» жив. В тот момент, когда человек смотрит видео, он воспринимает его сцены за действительность. О том, остался ли человек жив, выяснять никто не будет.

Психолог считает такие действия недопустимыми. Последствия их достаточно серьезны – в дальнейшем все это может вылиться в агрессию и насилие. Специалист назвал такие действия провокацией на самосуд.

Устрашать нужно на поле боя путем успешного ведения военных действий. Подобные же дикости недопустимо транслировать массам и тиражировать, эмоционально воздействуя на людей.

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