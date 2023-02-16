Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Политолог считает, что в Израиле придумали мирный план для Украины

Сегодня, 12:14
Политолог Владимир Сотников, комментируя визит главы внешнеполитического ведомства Израиля Эли Коэна в Киев, заявил, что Израиль может порекомендовать Киеву заключить мирный план урегулирования конфликта.

По оценке эксперта, власти Израиля еще не приняли окончательное решение о сближении с Киевом, поскольку Иерусалим не один раз предлагал возобновить переговоры и заключить мирное соглашения между Россией и Украиной. Об этом пишет Pravda.Ru.

“При хорошем сценарии можно ожидать, что Израиль предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому какой-то мирный план. Что касается возможного предоставления израильского оружия Киеву, то здесь нельзя дать однозначный прогноз. Думаю, что Израиль перед тем, как принять такое решение, десять раз ещё взвесит, насколько это навредит израильско-российским отношениям”, - заключил Сотников.



Подпишитесь
Суд сохранил отсрочку от мобилизации для 12 омских предприятий
Сегодня, 03:18
В деле о земле под «Агро Омском» подана кассационная жалоба
Сегодня, 05:11
Омская прокуратура обжаловала приговор экс-начальнику городской полиции Быкову
Сегодня, 08:35
Нужно 4,5 млрд рублей. С 2017 года аварийный жилищный фонд в Омске пополнили 142 дома
Сегодня, 08:38
Экс-директор «Мостовика» прокомментировал возможное строительство моста через Иртыш
Сегодня, 06:01
В Омске налоговая окончательно закрывает «Бизнес-Курс»
Сегодня, 06:39