Политолог считает, что в Израиле придумали мирный план для Украины

“При хорошем сценарии можно ожидать, что Израиль предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому какой-то мирный план. Что касается возможного предоставления израильского оружия Киеву, то здесь нельзя дать однозначный прогноз. Думаю, что Израиль перед тем, как принять такое решение, десять раз ещё взвесит, насколько это навредит израильско-российским отношениям”, - заключил Сотников.