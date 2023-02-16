Поисковик Bing от Microsoft работает со значительными ограничениями

Не исключено, что ограничения связаны и с тем, что в период тестирования компании необходимо максимально снизить нагрузку на серверы, чтобы всё работало корректно. Основанные на генеративных нейросетях системы сложны и могут вести себя неожиданно. Именно поэтому доступ для бета-тестирования выдаётся постепенно. В первую очередь тестирование проводится внутри компании. После этого проводится работа над выявленными ошибками, затем к тесту привлекается более широкий круг пользователей. Постепенный выпуск позволяет избежать резкого роста нагрузки.