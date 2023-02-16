Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

Поисковик Bing от Microsoft работает со значительными ограничениями

Сегодня, 10:58
Созданный на базе искусственного интеллекта Bing работает с ограничениями. Полная версия доступна только в браузере Edge. Для остальных браузеров только обычная (без ИИ) конфигурация.

По мнению специалистов, ограничивая применение полной версии Bing только браузером Edge, Microsoft  пытается восстановит своё доминирующее положение на рынке браузеров, которое было у них во времена Internet Explorer.

Журналист газеты “Известия” принял участие в тестировании Bing с нейросетью.

Напомним Edge был выпущен в 2015 году вместе с первой версией Windows 10. Он заменил другой браузер от Microsoft – Internet Explorer. Последний вышел ещё в 1995 году и быстро завоевал рынок. В некоторых государствах его устанавливали более чем на 96% компьютеров. В 2004 году первенство начал перехватывать браузер Firefox.

Microsoft инвестировала в разработку ChatGPT, на котором строится новый поиск Bing, примерно $10 млрд. Естественно, компания хочет вернуть вложенные средства, поэтому в сторонних браузерах Bing работает с ограничениями.

Не исключено, что ограничения связаны и с тем, что в период тестирования компании необходимо максимально снизить нагрузку на серверы, чтобы всё работало корректно. Основанные на генеративных нейросетях системы сложны и могут вести себя неожиданно. Именно поэтому доступ для бета-тестирования выдаётся постепенно. В первую очередь тестирование проводится внутри компании. После этого проводится работа над выявленными ошибками, затем к тесту привлекается более широкий круг пользователей. Постепенный выпуск позволяет избежать резкого роста нагрузки.

Корреспондент “Известий” получил доступ к бета-тестированию Bing. Он отметил, что поисковик оснащённый ИИ выдаёт не набор ссылок, а развёрнутый ответ, с указанием источников, и даже может вести диалог.

Один из вопросов касался курса рубля к доллару США и евро в 2024 году. Bing дал уклончивый ответ, перечислив факторы, влияющие на соотношение валют. Среди них: политика ФРС, инфляция, продолжение или прекращение украинского конфликта. Поисковик также привёл нынешний курс и посоветовал за детальной информацией перейти по подобранным ссылкам.

На вопрос о существовании НЛО Bing ответил, что летающих тарелок с пришельцами по современным представлениям нет. Но есть масса замеченных неопознанных объектов, одни из которых сделаны на нашей планете, а другие вполне могут иметь внеземное происхождение.

Система умеет решать и математические задачи. По запросу “Напиши программу для решения квадратных уравнений на языке программирования C++»” Bing выдал краткую справку о том, что такое квадратные уравнения и привел соответствующий код с пояснениями, что делает каждая написанная функция.

Подпишитесь
Суд сохранил отсрочку от мобилизации для 12 омских предприятий
Сегодня, 03:18
В деле о земле под «Агро Омском» подана кассационная жалоба
Сегодня, 05:11
Омская прокуратура обжаловала приговор экс-начальнику городской полиции Быкову
Сегодня, 08:35
Нужно 4,5 млрд рублей. С 2017 года аварийный жилищный фонд в Омске пополнили 142 дома
Сегодня, 08:38
Экс-директор «Мостовика» прокомментировал возможное строительство моста через Иртыш
Сегодня, 06:01
В Омске налоговая окончательно закрывает «Бизнес-Курс»
Сегодня, 06:39