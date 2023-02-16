Поисковик Bing от Microsoft работает со значительными ограничениями

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
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По мнению специалистов, ограничивая применение полной версии Bing только браузером Edge, Microsoft пытается восстановит своё доминирующее положение на рынке браузеров, которое было у них во времена Internet Explorer.
Журналист газеты “Известия” принял участие в тестировании Bing с нейросетью.
Напомним Edge был выпущен в 2015 году вместе с первой версией Windows 10. Он заменил другой браузер от Microsoft – Internet Explorer. Последний вышел ещё в 1995 году и быстро завоевал рынок. В некоторых государствах его устанавливали более чем на 96% компьютеров. В 2004 году первенство начал перехватывать браузер Firefox.
Microsoft инвестировала в разработку ChatGPT, на котором строится новый поиск Bing, примерно $10 млрд. Естественно, компания хочет вернуть вложенные средства, поэтому в сторонних браузерах Bing работает с ограничениями.
Не исключено, что ограничения связаны и с тем, что в период тестирования компании необходимо максимально снизить нагрузку на серверы, чтобы всё работало корректно. Основанные на генеративных нейросетях системы сложны и могут вести себя неожиданно. Именно поэтому доступ для бета-тестирования выдаётся постепенно. В первую очередь тестирование проводится внутри компании. После этого проводится работа над выявленными ошибками, затем к тесту привлекается более широкий круг пользователей. Постепенный выпуск позволяет избежать резкого роста нагрузки.
Корреспондент “Известий” получил доступ к бета-тестированию Bing. Он отметил, что поисковик оснащённый ИИ выдаёт не набор ссылок, а развёрнутый ответ, с указанием источников, и даже может вести диалог.
Один из вопросов касался курса рубля к доллару США и евро в 2024 году. Bing дал уклончивый ответ, перечислив факторы, влияющие на соотношение валют. Среди них: политика ФРС, инфляция, продолжение или прекращение украинского конфликта. Поисковик также привёл нынешний курс и посоветовал за детальной информацией перейти по подобранным ссылкам.
На вопрос о существовании НЛО Bing ответил, что летающих тарелок с пришельцами по современным представлениям нет. Но есть масса замеченных неопознанных объектов, одни из которых сделаны на нашей планете, а другие вполне могут иметь внеземное происхождение.
Система умеет решать и математические задачи. По запросу “Напиши программу для решения квадратных уравнений на языке программирования C++»” Bing выдал краткую справку о том, что такое квадратные уравнения и привел соответствующий код с пояснениями, что делает каждая написанная функция.