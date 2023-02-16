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Омского автолюбителя с «блатными» номерами оштрафовали за неправильную парковку

16 февраля 2023, 07:46
Фото: 1MI
Омичи пожаловались на владельца Land Rover в ГИБДД за парковку на тротуаре.

Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщила, что в официальную группу ведомства обратились с жалобой омичи. К обращению неравнодушные горожане приложили фотографию автомобиля Land Rover, припаркованного с заездом на тротуар. Сообщили и точный адрес, и время, когда зафиксировали правонарушение. Также пояснили, что паркуется так владелец автомобиля почти каждый день.

Сотрудники госавтоинспекции установили личность водителя, им оказался 39-летний мужчина. В отношении него возбудили административное дело по ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ «Остановка или стоянка на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, либо нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре». Водителю назначили в качестве наказания штраф в 1000 рублей.

Напомним, департамент транспорта недавно сообщил о том, что автолюбителям запретят парковаться на ул. Булатова. В случае нарушения запрета омичам грозит штраф в 1,5 тыс. рублей.

Фото: Госавтоинспекция Омской области
Пробки отменяются. В Омске запретят парковку на участке улицы Булатова
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#Дарья Зыкова#Автомобилисты#Парковка#Жалобы#Соцсети#ГИБДД#Штраф#Общество#Город#Новости#Омск
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