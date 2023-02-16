Омского автолюбителя с «блатными» номерами оштрафовали за неправильную парковку

Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщила, что в официальную группу ведомства обратились с жалобой омичи. К обращению неравнодушные горожане приложили фотографию автомобиля Land Rover, припаркованного с заездом на тротуар. Сообщили и точный адрес, и время, когда зафиксировали правонарушение. Также пояснили, что паркуется так владелец автомобиля почти каждый день.